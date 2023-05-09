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Сили оборони уразили понад 20 важливих ворожих об’єктів – зведення

Ольга Глущенко Вівторок, 9 травня 2023, 06:48
Сили оборони уразили понад 20 важливих ворожих об’єктів – зведення
Українські артилеристи. Фото з Facebook Генштабу

За минулу добу українські захисники вдарили з неба і землі по 19 районах зосередження ворога, 2 складах боєприпасів та ще 3 важливих ворожих цілях і збили російський дрон.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється".

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом минулої доби було відбито 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту".

Деталі: Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстріляв населені пункти Берилівка, Мощенка, Галаганівка, Леонівка, Олександрівка, Буда-Вороб'ївська, Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Стара Гута, Шалигине, Новослобідське, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Тополі, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Вільшана, Бугаївка, Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка – Луганської.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і Спірне на Донеччині.  Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Спірне – Донецької.

На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського та Часового Яру. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Також ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Времівка Донецької області та Гуляйполе і Новоданилівка Запорізької області. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське,  Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Зміївка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Протягом минулої доби захисниками було знищено, зокрема, ворожий розвідувальний БпЛА типу "Zala".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 3 важливих ворожих цілі.

Теми: Генштабвійна
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