Із ТОТ на Запоріжжі окупанти вивозять награбоване майно у Крим – штаб

З окупованих територій Запорізької області загарбники вивозять награбоване майно в напрямку Криму.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти не припиняють грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області".

Деталі: За даними штабу, для вивезення награбованого майна з населених пунктів, розташованих неподалік лінії бойового зіткнення, загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з числа місцевих колаборантів.

Награбоване майно везуть у напрямку АР Крим.