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Із ТОТ на Запоріжжі окупанти вивозять награбоване майно у Крим – штаб

Ольга Глущенко Вівторок, 9 травня 2023, 07:10
Із ТОТ на Запоріжжі окупанти вивозять награбоване майно у Крим – штаб
Росіяни грабують Енергодар, ілюстративне фото t.me/energodar_ukr

З окупованих територій Запорізької області загарбники вивозять награбоване майно в напрямку Криму.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти не припиняють грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області".

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Деталі: За даними штабу, для вивезення награбованого майна з населених пунктів, розташованих неподалік лінії бойового зіткнення, загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з числа місцевих колаборантів.

Награбоване майно везуть у напрямку АР Крим.

Теми: окупаціяЗапорізька область
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