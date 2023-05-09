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Із ТОТ на Запоріжжі окупанти вивозять награбоване майно у Крим – штаб

Ольга Глущенко Вівторок, 9 травня 2023, 07:10
Із ТОТ на Запоріжжі окупанти вивозять награбоване майно у Крим – штаб
Росіяни грабують Енергодар, ілюстративне фото t.me/energodar_ukr

З окупованих територій Запорізької області загарбники вивозять награбоване майно в напрямку Криму.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти не припиняють грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області".

Деталі: За даними штабу, для вивезення награбованого майна з населених пунктів, розташованих неподалік лінії бойового зіткнення, загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з числа місцевих колаборантів.

Награбоване майно везуть у напрямку АР Крим.

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Теми: окупаціяЗапорізька область
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