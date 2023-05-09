Із ТОТ на Запоріжжі окупанти вивозять награбоване майно у Крим – штаб
Вівторок, 9 травня 2023, 07:10
З окупованих територій Запорізької області загарбники вивозять награбоване майно в напрямку Криму.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Російські окупанти не припиняють грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області".
Деталі: За даними штабу, для вивезення награбованого майна з населених пунктів, розташованих неподалік лінії бойового зіткнення, загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з числа місцевих колаборантів.
Награбоване майно везуть у напрямку АР Крим.
ВІДЕО ДНЯ