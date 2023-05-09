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В ніч на "сакральне" 9 травня ППО знищила 23 російські ракети з 25 запущених

Валентина РоманенкоВівторок, 9 травня 2023, 07:26
В ніч на сакральне 9 травня ППО знищила 23 російські ракети з 25 запущених
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на 9 травня протиповітряна оборона знищила 23 крилаті ракети з 25, запущених російським агресором.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Пряма мова Олещука: "У ніч на "сакральне" 9 травня окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. За дві хвилі обстрілу України російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555.

23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України".

Деталі: Близько 22.00 години 8 травня противник випустив вісім крилатих ракет "Калібр" із носіїв у Чорному морі, які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід".

Уже ближче до 04.00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації  – чотирьох Ту-95МС (район Каспію).

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" було знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Всього знищено  15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України.

Теми: ракетний ударППОПовітряні сили ЗСУ
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