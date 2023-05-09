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Поліція показала пошкоджений будинок і уламки російських ракет на Київщині

Ірина БалачукВівторок, 9 травня 2023, 10:25
Поліція показала пошкоджений будинок і уламки російських ракет на Київщині
Тут і далі фото з Telegram Нєбитова

Уламки російських ракет, а також величезну вирву виявили правоохоронці у Київській області, є руйнування, але минулося без постраждалих.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram, голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "Частини ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури.

Але завдяки майстерній роботі протиповітряної оборони ЗСУ вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету". 

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Деталі: Уламки іншої крилатої ворожої ракети виявили в полі в дному із районів Київщини. Потерпілих і руйнування немає. 

 

Також правоохоронці виявили величезну вирву від ворожих обстрілів.

 

Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5. Потерпілі та пошкодження відсутні.  

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Нєбитов закликав мешканців не торкатися збитих частин ракет чи дронів, а відразу викликати спеціальні служби і обмежувати доступ до місця падіння уламків.

У свою чергу голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що уламки збитих російських ракет виявили у селі Мироцьке Бучанського району − на подвір’ї приватного будинку.

Ще одну ракету виявили у селі Тарасівка, Боярської ТГ, Фастівського району − на полі.

За словами Єрмака, в обох випадках уламки схожі на крилату ракету Х-55СМ.

Теми: Київська областьвійна
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