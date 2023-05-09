Глава Єврокомісії приїхала до Києва відзначати День Європи

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня у вівторок прибула з візитом до Києва, щоб відзначити День Європи.

Про це фон дер Ляєн написала у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії відзначила, що їй приємно повернутися до Києва, де цінності, які дорогі європейцям, відстоюють щодня.

"Тому це дуже доречне місце для святкування Дня Європи. Я вітаю рішення президента Володимира Зеленського зробити 9 травня Днем Європи також і тут, в Україні", – зауважила фон дер Ляєн.

Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2023

Президент Володимир Зеленський у понеділок підписав указ, згідно з яким відтепер щорічно 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.

День Європи – свято Євросоюзу, для якого обрали день проголошення так званої Декларації Шумана, тобто виступу міністра закордонних справ Франції Робера Шумана 9 травня 1950 року. Цей виступ вважають відправною точкою для об’єднання європейських країн у наднаціональну спільноту, що у підсумку стала Європейським Союзом.

ВІДЕО ДНЯ

Дотепер в Україні це свято припадало на третю суботу травня. Рівно два десятиріччя тому, навесні 2003 року, таке рішення ухвалив президент Леонід Кучма, що побоювався розлютити проросійську п’яту колону у разі, якби датою святкування стало "європейське" 9 травня.

Читайте також едіторіал ЄвроПравди: Разом з Європою, а не з РФ. Що Україна має святкувати 9 травня