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Дефіцит води стає дедалі більшою проблемою для окупованого Донецька – розвідка Британії

"Європейська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 09:14
Дефіцит води стає дедалі більшою проблемою для окупованого Донецька – розвідка Британії
Фото pixabay.com

Дефіцит води стає все критичнішою проблемою для російських окупантів у тимчасово непідконтрольному Україні Донецьку.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у вівторок.

У міністерстві нагадали, що 28 квітня 2023 року голова так званої самопроголошеної "Донецької народної республіки" заявив, що запаси води в регіоні є небезпечно низькими. 

Дефіцит води є дедалі більшою проблемою для окупованого Росією Донецька з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Канал Сіверський Донець-Донбас, який постачає воду в регіон, залишається під контролем України, але його довгий маршрут часто стає об'єктом боїв. 

Російські війська, ймовірно, прагнуть убезпечити канал, щоб зменшити дефіцит води в Донецьку.

Канал проходить через місто Часів Яр, приблизно за 6 км на захід від Бахмута. Інтенсивне використання Росією артилерії неприцільної дії для підтримки захоплення Бахмута і прилеглих територій, ймовірно, завдало супутньої шкоди каналу та іншій регіональній водній інфраструктурі, підриваючи зусилля Росії з подолання нестачі води, що виникла в результаті її вторгнення, констатує Міноборони Британії.

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Щоб компенсувати відсутність успіху в захопленні та утриманні каналу, Росія, ймовірно, будує водогін, щоб пом'якшити дефіцит води в Донецьку. Однак це навряд чи повністю компенсує обмежений доступ до води в окупованих регіонах, вважають британські аналітики.

Напередодні британські розвідники проаналізували, як у Росії активно вербують трудових мігрантів із Центральної Азії для того, щоб відправити їх на війну в Україну.

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Теми: Донецькводаокупаціярозвідка
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