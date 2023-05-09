Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Велика Британія готується дати Україні ракети дальнього радіусу дії − WP

Ірина БалачукВівторок, 9 травня 2023, 09:31
Велика Британія готується дати Україні ракети дальнього радіусу дії − WP
Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак і Володимир Зеленський у Великобританії. Фото ОП

Велика Британія, ймовірно, готова відправити Києву ракети дальнього радіусу дії.

Джерело: Washington Post з посиланням на повідомлення про закупівлі, розміщене Міжнародним фондом для України 2 травня

Повідомляється, що в цьому документі Міністерство оборони Сполученого Королівства попросило "висловити зацікавленість" у наданні ударних засобів із дальністю дії до 300 кілометрів. У повідомленні було прохання відповісти протягом 3 днів.

Реклама:

Видання з посиланням на британського чиновника пише, що остаточного рішення ухвалено не було. Однак повідомлення є суттєвим кроком на шляху до того, щоб Велика Британія сама постачала такі боєприпаси. Також повідомляється, що запитувані характеристики відповідають крилатим ракетам повітряного базування Storm Shadow.

Washington Post нагадує, що Україна вже давно просить західні країни надати їй ракети більшої дальності, стверджуючи, що така зброя може змінити перебіг війни, давши змогу українським військам вразити російські командні центри, лінії постачання, склади боєприпасів і пального в глибині Криму і на тимчасово окупованій території на сході України.

Видання зазначає: оскільки Київ готується розпочати великий контрнаступ уже в найближчі кілька тижнів, то можливість завдавати ударів далеко за лінією фронту допоможе розчистити шлях для наземного наступу танків і піхоти.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється, що Storm Shadows можна встановлювати на українські реактивні літаки радянського виробництва. Такі ракети можуть досягати російської території. Київ при цьому обіцяє Заходу не застосовувати донорську зброю для ударів по Росії.

Побоювання, що Україна стрілятиме ракетами по цілях у РФ, є ключовою причиною того, що США неодноразово відхиляли прохання Києва про постачання американських боєприпасів великої дальності.

Теми: Велика Британіядопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Велика Британія
Комітет парламенту Британії назвав Тайвань незалежною країною
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: