Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Велика Британія готується дати Україні ракети дальнього радіусу дії − WP

Ірина БалачукВівторок, 9 травня 2023, 09:31
Велика Британія готується дати Україні ракети дальнього радіусу дії − WP
Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак і Володимир Зеленський у Великобританії. Фото ОП

Велика Британія, ймовірно, готова відправити Києву ракети дальнього радіусу дії.

Джерело: Washington Post з посиланням на повідомлення про закупівлі, розміщене Міжнародним фондом для України 2 травня

Повідомляється, що в цьому документі Міністерство оборони Сполученого Королівства попросило "висловити зацікавленість" у наданні ударних засобів із дальністю дії до 300 кілометрів. У повідомленні було прохання відповісти протягом 3 днів.

Видання з посиланням на британського чиновника пише, що остаточного рішення ухвалено не було. Однак повідомлення є суттєвим кроком на шляху до того, щоб Велика Британія сама постачала такі боєприпаси. Також повідомляється, що запитувані характеристики відповідають крилатим ракетам повітряного базування Storm Shadow.

Washington Post нагадує, що Україна вже давно просить західні країни надати їй ракети більшої дальності, стверджуючи, що така зброя може змінити перебіг війни, давши змогу українським військам вразити російські командні центри, лінії постачання, склади боєприпасів і пального в глибині Криму і на тимчасово окупованій території на сході України.

Видання зазначає: оскільки Київ готується розпочати великий контрнаступ уже в найближчі кілька тижнів, то можливість завдавати ударів далеко за лінією фронту допоможе розчистити шлях для наземного наступу танків і піхоти.

Повідомляється, що Storm Shadows можна встановлювати на українські реактивні літаки радянського виробництва. Такі ракети можуть досягати російської території. Київ при цьому обіцяє Заходу не застосовувати донорську зброю для ударів по Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Побоювання, що Україна стрілятиме ракетами по цілях у РФ, є ключовою причиною того, що США неодноразово відхиляли прохання Києва про постачання американських боєприпасів великої дальності.

Теми: Велика Британіядопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
Велика Британія
Глава МЗС Британії вирушив до США обговорити забезпечення перемоги України
Нідерланди обговорюють з США, Британією та Данією передачу Україні F-16 - прем'єр
Букінгемський палац показав перший портрет Чарльза III після коронації
Останні новини
13:11
Польща отримає перші HIMARS у понеділок
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Ймовірна робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Усі новини...
Реклама: