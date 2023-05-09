Росія у день "побідобісся" може сама влаштувати провокації проти свого населення – Генштаб

У Генеральному штабі припускають, що російські окупанти можуть влаштувати провокації проти своїх жителів під час парадів 9 травня.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Провокації і брехня – одвічна зброя тиранів і агресорів. Вся суть війни, яку розв’язала Росія проти України полягає в тому, що ми – не вони. Ми б’ємося на полі бою. Вони ж бомбардують пологові будинки і вокзали, де збираються цивільні люди.

Наш ворог – це держава-терорист, схиблена на сакральних датах.

"Побідобісся" Росії постійно вимагає нових великих жертв та злочинів, аби здобути підтримку власного населення. Ми бачимо, що у багатьох російських містах 9-го травня заплановані паради, у тому числі й за участі дітей. Не виключено, що Росія готує провокації проти своїх жителів. Вони неодноразово знищували власних людей заради політичних цілей".

Деталі: Генштаб наголошує, що ЗСУ діють виключно в рамках міжнародного гуманітарного права, дотримуються правил та звичаїв війни: "Життя людей – ключова цінність для нас. Ми не воюємо проти цивільного населення і, зокрема, дітей".