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Авіаційну частину параду в Москві та кількох інших містах РФ скасували

Валентина РоманенкоВівторок, 9 травня 2023, 11:04
Авіаційну частину параду в Москві та кількох інших містах РФ скасували
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Льотну програму параду Перемоги на Красній площі в Москві і в низці інших міст Росії скасовано, офіційною причиною названо погодні умови.

Джерело: російський "Интерфакс"

Деталі: "Авіаційну частину параду скасовано", - повідомив в ефірі в понеділок диктор пропагандистського телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

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Главком Сухопутних військ РФ генерал армії Олег Салюков підтвердив, що авіаційну частину параду було "скасовано через погоду".

"У нас задіяно дев'ять аеродромів. Це тут здається, що погода більш-менш, вона може бути абсолютно іншою на аеродромах. Я думаю, те, що бачили, вже вражає", - пояснив Салюков.

За даними Міноборони Росії, у військовому параді на Красній площі 9 травня 2023 року взяли участь 11 тисяч військовослужбовців.

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Повідомляється, що до складу механізованої колони увійшла 131 одиниця сучасної військової техніки, а також історична техніка - представлена радянським танком - Т-34-85, який відкрив проходження механізованої колони.

Скасована авіаційна частина військового параду була і в Петербурзі.

Авіаційна техніка також не брала участі в параді Перемоги в Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі, повідомляє прес-служба Центрального військового округу (ЦВО).

У Ростові-на-Дону мав відбутися єдиний на півдні Росії повітряний парад, у якому очікували участі понад 40 екіпажів бойових літаків і вертольотів. У пресслужбі Південного військового округу "Интерфаксу" повідомили, що повітряна частина параду в підсумку не відбулася, причину представник пресслужби не уточнив.

Нагадаємо: Режим Путіна 9 травня 2023 року проводить парад до Дня перемоги (цього дня РФ традиційно відзначає день закінчення Другої світової війни, яку вона вважає "Вітчизняною"), який українські патріоти називають Днем побєдобєсія в державі, що розв'язала криваву війну проти "братньої" (за тезами пропаганди РФ) ж країни.

Теми: Росія
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