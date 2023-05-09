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Авіаційну частину параду в Москві та кількох інших містах РФ скасували

Валентина РоманенкоВівторок, 9 травня 2023, 11:04
Авіаційну частину параду в Москві та кількох інших містах РФ скасували
скриншот

Льотну програму параду Перемоги на Красній площі в Москві і в низці інших міст Росії скасовано, офіційною причиною названо погодні умови.

Джерело: російський "Интерфакс"

Деталі: "Авіаційну частину параду скасовано", - повідомив в ефірі в понеділок диктор пропагандистського телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Главком Сухопутних військ РФ генерал армії Олег Салюков підтвердив, що авіаційну частину параду було "скасовано через погоду".

"У нас задіяно дев'ять аеродромів. Це тут здається, що погода більш-менш, вона може бути абсолютно іншою на аеродромах. Я думаю, те, що бачили, вже вражає", - пояснив Салюков.

За даними Міноборони Росії, у військовому параді на Красній площі 9 травня 2023 року взяли участь 11 тисяч військовослужбовців.

Повідомляється, що до складу механізованої колони увійшла 131 одиниця сучасної військової техніки, а також історична техніка - представлена радянським танком - Т-34-85, який відкрив проходження механізованої колони.

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Скасована авіаційна частина військового параду була і в Петербурзі.

Авіаційна техніка також не брала участі в параді Перемоги в Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі, повідомляє прес-служба Центрального військового округу (ЦВО).

У Ростові-на-Дону мав відбутися єдиний на півдні Росії повітряний парад, у якому очікували участі понад 40 екіпажів бойових літаків і вертольотів. У пресслужбі Південного військового округу "Интерфаксу" повідомили, що повітряна частина параду в підсумку не відбулася, причину представник пресслужби не уточнив.

Нагадаємо: Режим Путіна 9 травня 2023 року проводить парад до Дня перемоги (цього дня РФ традиційно відзначає день закінчення Другої світової війни, яку вона вважає "Вітчизняною"), який українські патріоти називають Днем побєдобєсія в державі, що розв'язала криваву війну проти "братньої" (за тезами пропаганди РФ) ж країни.

Теми: Росія
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