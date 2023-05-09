У Львові вручили повістки любителям Лепса, які агресивно реагували на зауваження

У Львові вручили повістки з викликом до територіального центру комплектування військ водієві та пасажирам автомобіля "Range Rover", які 7 травня гучно слухали російську музику та напали на перехожого, що зняв це на відео.

Джерело: ZAXID.NET, патрульна поліція Львівської області

Деталі: У неділю 7 травня в центрі Львова журналіст Роман Гурський зробив зауваження пасажирам автомобіля Range Rover, бо вони гучно слухали пісню російського виконавця Грігорія Лепса, який підтримав російську агресію та відвідував окуповані території України.

Перехожий знімав інцидент на відео й після зауваження пасажир автомобіля намагався вибити з його рук телефон та вдарити в обличчя. Пізніше автомобіль припаркували на площі Адама Міцкевича, а самі хлопці з місця конфлікту втекли.

Після розголосу в соцмережах у понеділок 8 травня патрульні зупинили Range Rover на вулиці Кульпарківській.

За кермом автомобіля був 26-річний мешканець Донецької області, а агресивним пасажиром виявився 20-річний житель Одеси.

Водія й пасажирів автівки відвели у Львівське районне управління поліції №1. Їх перевірили на причетність до ворога (Росії). Молодий чоловік отримав від дільничного протокол за хуліганські дії.

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Коли правоохоронці завершили всі необхідні дії, водій, пасажир та їхні друзі "отримали повістки від військових", інформує Патрульна поліція.

ZAXID.NET зазначає, що ввечері у соцмережах користувачі опублікували відео, на яких учасник інциденту просив вибачення за свій вчинок та зазначав, що їде у поліцію давати свідчення.