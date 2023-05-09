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СБУ викрила у Києві соратника колаборантки Монтян

Альона Мазуренко Вівторок, 9 травня 2023, 13:26
СБУ викрила у Києві соратника колаборантки Монтян

СБУ викрила у Києві соратника колаборантки Тетяни Монтян, який адміністрував її прокремлівський Телеграм-канал.

Джерело: Служба безпеки, Київська прокуратура

Дослівно: "У результаті комплексних заходів у Києві викрито адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян, яка публічно виправдовує збройну агресію РФ.

Перебуваючи на території країни-агресора, вона дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого давнього соратника і колишнього однопартійця.

Ним виявився 46-річний мешканець столиці, який особисто знайомий з Монтян ще з 2014 року, а згодом навіть балотувався до Київської міськради 8-го скликання від її політсили".

Деталі: Після початку вторгнення він активно допомагав колаборантці "розкручувати" її проросійський Телеграм-канал, який нараховує майже пів мільйона підписників.

Зловмисник "модерував" дискусії у коментарях і блокував користувачів серед українських патріотів.

ВІДЕО ДНЯ
 

Він "фільтрував" дописи, які не відповідають "критеріям" кремлівських наративів або не підтримують злочинної діяльності Монтян.

У "публікаціях" у своїх соцмережах він заперечував причетність російських окупантів до повітряних ударів по цивільних об’єктах України і розповсюджував фейки про ситуацію на фронті.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф в Україні, глорифікація її учасників).

 
 
 

Теми: СБУколаборація
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