Готували теракти проти командирів та спецпризначенців: СБУ затримала агентів РФ у Запоріжжі

На держзраді викрили двох жителів Запоріжжя, які долучились до агентурної мережі країни-агресора.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, Запорізька обласна прокуратура

Пряма мова: "Зловмисники займались підготовкою терактів проти командного складу Сил оборони та співробітників СБУ, які дислокуються на території регіону і залучені до виконання бойових завдань на південному фронті".

Деталі: За даними спецслужби, одним із ворожих агентів був колишній військовий, а іншим – особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника.

В СБУ пояснюють, що російська агентура збирала "погодинну" інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників.

Отримані відомості передавали до ФСБ РФ у вигляді електронних геолокацій, медіафайлів і текстових повідомлень через закритий чат у месенджері Телеграм. За координатами ворожих агентів окупанти хотіли здійснити прицільні удари крилатими або балістичними ракетами.

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Прокуратура зазначає, що наразі матеріалами провадження підтверджено використання окупантами розвідданих цієї агентгрупи під час чергової ракетної атаки по Запоріжжю навесні 2023 року.

Крім того, загарбники розглядали "варіант" фізичної ліквідації українських захисників через приведення в дію вибухівок, які планували встановити в районах базування Сил оборони.

Для підготовки терактів російські агенти отримали від своїх "кураторів" з ФСБ 4 тис. дол. "авансу".

Однак, контррозвідники Служби безпеки спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисників, задокументували злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, керівником агентурної групи країни-агресора був мешканець Запоріжжя, колишній військовий.

Після початку повномасштабного вторгнення він звернувся до свого брата, який проживає в Санкт-Петербурзі, з проханням "організувати" йому "контакт" з російською спецслужбою.

Невдовзі у приватній переписці на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ, який поставив йому задання розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для їх виконання зрадник залучив свого знайомого, який працював водієм в очільника однієї з районних адміністрацій Запоріжжя.

За вказівкою ФСБ водій "в темну" використовував посадовця, здійснюючи приховані аудіозаписи його телефонних розмов в автомобілі.

Крім того, зрадники "наводили" ворожі повітряні удари на мости та залізничні переїзди на території регіону. Також вони підшукували своїх "однодумців" для потенційного вербування та включення до складу агентурної групи ФСБ.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих співробітники СБУ вилучили: автомат Калашникова АК-47; майже 1 тис. боєприпасів різного калібру; бойові та димові гранати з комплектуючими.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Суд арештував фігурантів.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.