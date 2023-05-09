На аукціоні до 23-річчя УП зібрали 3,2 млн для ЗСУ

Зібрані кошти редакція витратить на закупівлю DJI Mavic 3T для 93-ої бригади "Холодний Яр".

Мистецький аукціон проводився у партнерстві з Voloshyn Gallery з нагоди 23-річчя УП, який тривав з 17 до 23 квітня у на Facebook-сторінці УП. Придбати роботу можна було за правилами класичного тихого аукціону, де кожна наступна ставка була більшою за попередню на 50$.

Хто ж придбав твори мистецтва, розповідаємо далі.

Роботу відомого українського художника Сергія Майдукова, на якому зображений Дон Кіхот – оновлений логотип "Української правди", придбала інвестиційна компанія Dragon Capital.

Сергій Майдуков "Дон Кіхот Української правди".

Ігор Коваль придбав роботу художника Олексія Сая "Piece 2", зроблену в техніці цифрового друку на алюмінії.

Також Ігор Коваль купив колаж "Make russia small again! after Vakhtang Kebuladze", створеного митцем з Одеси Ніколаєм Карабіновичем.

Оксана Іщенко придбала акварельну роботу з серії "Все перемішалось",

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переможця конкурсу МУХі у 2012 році та номінанта Премії PinchukArtCentre (2018) Євгена Самборського.

Підприємець, громадський діяч та засновник Ukrainian Global Art Володимир Пірус придбав роботи художників Лесі Хоменко (з серії "Леся Хоменко та її школа"), Павла Керестея ("Рівновага") та роботу без назви Марії Сулименко, виконану аквареллю.

Українська інвестиційна компанія Dovgiy Family Office також долучилася до аукціону та придбали роботу Анатолія Криволапа "Зимова ніч".

Анатолій Криволап. "Зимова ніч"

Адам Харбер придбав роботу Нікіти Кадана "Stand with Ukraine" із серії "Repeating Speech", виконану вугіллям.

Ідентичну роботу Нікіди Кадана, яку було зроблено у двох екземплярах придбав Віктор Пінчук.

Нікіта Кадан. Stand with Ukraine

Також до аукціону долучився політолог Микола Давидюк. Він придбав роботу Влади Ралко із серії "Львівський щоденник" та роботу художника-абстракціоніста Тіберія Сільваші.

Дякуємо всім за участь! Адміністратори звʼяжуться з вами найближчим часом та відправлять придбані лоти.