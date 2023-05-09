Прикордонники на 9 травня ввімкнули білорусам гімн України і "привітали" бордами

9 травня на українсько-білоруському кордоні з'явилися білборди, а на деяких пунктах пропуску, які наразі закриті, українські прикордонники ввімкнули гімн.

Джерело: Belsat.eu, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: "Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм", — написано на білбордах. На них зображені люди під синьо-жовтим та біло-червоно-білим прапорами.

Також вранці у вівторок гімн України пролунав на блокпостах Прикладники, Вичівка, Городище, Копище, Виступовичі, Переброди.

Віншуюць з 9 траўня – уздоўж мяжы з Беларуссю ўкраінцы паставілі новыя білборды і ўключылі гімн



Гучыць у сённяшнюю раніцу ў пунктах пропуску Прыкладнікі, Вычаўка, Гарадзішча, Копішча, Выступавічы, Пераброды. pic.twitter.com/uVwp2TyQuL — Belsat TV (@Belsat_TV) May 9, 2023

У Державній прикордонній службі України пояснили УП мету нинішньої акції.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Демченка: "Україна суверенна і незалежна держава, яка бореться у кривавій війні, яку розв’язала Росія і яку підтримує керівництво Білорусі. Варто тільки пригадати 24 лютого минулого року, коли Білорусь відкрила свій кордон для проходження колон російської військової техніки, а також – як з території РБ летіли російські ракети.

Зараз Білорусь всіляко хотіла б це забути, стерти з пам’яті, або перекласти відповідальність на нашу країну. Тому наші захисники вкотре на нашому державному кордоні демонструють сусідній державі, що це територія незалежної України, а підтримка сусідами Росії вкрай не вірне рішення.

До того ж вони мають бачити і розуміти, що рашизм - це сучасний російський фашизм".

Що передувало: Це не перша акція українських прикордонників, які нагадують білоруським "колегам", хто є агресором, та застерігають від участі у війні РФ проти України.

Державний білоруський телеканал АНТ у пропагандистському сюжеті повідомляв, що з українського боку в лісі на дерево повісили манекен, який являє собою опудало в російській військовій формі.

Наче б українці його називають "Валєра в лісі", а він, мовляв, російський окупант, убитий під Києвом. Білоруський офіцер-прикордонник назвав цю лісову інсталяцію "психологічним тиском на білоруських військових".

Довідково: 9 травня РФ та Білорусь традиційно відзначають день перемоги у Другій світовій війні, яку вони називають "Вітчизняною".

Україна відійшла від радянської традиції. 8 травня в нашій країні, як і в світі, відзначають День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні.

Читайте також: Війна закінчилася! Про День перемоги і людину, яка подарувала світу 24 години щастя