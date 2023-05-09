Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прикордонники на 9 травня ввімкнули білорусам гімн України і "привітали" бордами

Валентина РоманенкоВівторок, 9 травня 2023, 16:07
Прикордонники на 9 травня ввімкнули білорусам гімн України і привітали бордами
фото Белсату

9 травня на українсько-білоруському кордоні з'явилися білборди, а на деяких пунктах пропуску, які наразі закриті, українські прикордонники ввімкнули гімн.

Джерело: Belsat.eu, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: "Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм", — написано на білбордах. На них зображені люди під синьо-жовтим та біло-червоно-білим прапорами.

Реклама:

Також вранці у вівторок гімн України пролунав на блокпостах Прикладники, Вичівка, Городище, Копище, Виступовичі, Переброди.

ВІДЕО ДНЯ

У Державній прикордонній службі України пояснили УП мету нинішньої акції.

Пряма мова Демченка: "Україна суверенна і незалежна держава, яка бореться у кривавій війні, яку розв’язала Росія і яку підтримує керівництво Білорусі. Варто тільки пригадати 24 лютого минулого року, коли Білорусь відкрила свій кордон для проходження колон російської військової техніки, а також – як з території РБ летіли російські ракети.

Зараз Білорусь всіляко хотіла б це забути, стерти з пам’яті, або перекласти відповідальність на нашу країну. Тому наші захисники вкотре на нашому державному кордоні демонструють сусідній державі, що це територія незалежної України, а підтримка сусідами Росії вкрай не вірне рішення.

До того ж вони мають бачити і розуміти, що рашизм - це сучасний російський фашизм".

Що передувало: Це не перша акція українських прикордонників, які нагадують білоруським "колегам", хто є агресором, та застерігають від участі у війні РФ проти України.

Державний білоруський телеканал АНТ у пропагандистському сюжеті повідомляв, що з українського боку в лісі на дерево повісили манекен, який являє собою опудало в російській військовій формі.

Наче б українці його називають "Валєра в лісі", а він, мовляв, російський окупант, убитий під Києвом. Білоруський офіцер-прикордонник назвав цю лісову інсталяцію "психологічним тиском на білоруських військових".

Довідково: 9 травня РФ та Білорусь традиційно відзначають день перемоги у Другій світовій війні, яку вони називають "Вітчизняною".

Україна відійшла від радянської традиції. 8 травня в нашій країні, як і в світі, відзначають День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні.

Читайте також: Війна закінчилася! Про День перемоги і людину, яка подарувала світу 24 години щастя

Теми: Прикордонна службаБілорусьвійнаісторія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники підтверджують, що "вагнерівці" виїжджають із Білорусі
Прикордонні служби Литви, Латвії та Польщі обговорили сценарій закриття кордону з Білоруссю
Прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію військовозобов'язаних
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: