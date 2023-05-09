Колаборант Сальдо згадав українську і попросив "забути все, що було"

Колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо несподівано звернувся до українських захисників українською мовою та попросив "забути все, що було".

Джерело: колаборант у Telegram

Пряма мова: "Особисто хочу звернутися до українських воїнів. Хлопці… Ми не вороги. Зрозумійте, ми переважно рідні люди. І був час, коли ми може і сперечалися, а може і не сперечалися, але у нас є все для того, щоб забути суперечки...

Давайте забудемо про все, що було. Давайте об'єднаємося і розвернемося в другу сторону і зробимо все, щоб завершити війну. Та ми знову жили дружно разом".

Деталі: Поплічник окупантів цинічно називає найбільшим "знущанням" те, що в незалежній Україні відбулась декомунізація.

Сальдо переймається долею радянських пам'ятників, не згадуючи вщент знищені російськими загарбниками українські міста із досі невідомою кількістю жертв.

За його словами, в Росії є пам'ятні місця, які "відповідно відносяться до українського народу", хоча не уточнює про що саме йдеться.

ВІДЕО ДНЯ

Своїм відчайдушним пропагандистським зверненням окупант намагається привернути увагу українських воїнів і заявляє нібито український народ "наляканий", а "американці самі мають йти воювати".

Примітно, що 9 травня ВАКС ухвалив рішення конфіскувати частину активів Сальдо.

Раніше у колаборанта знайшли компанію, пов'язану зі збіжжям, яку він зареєстрував у Великій Британії.