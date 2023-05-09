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Пентагон оголосив про виділення нового пакета допомоги Україні на 1,2 млрд доларів

"Європейська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 16:58
Пентагон оголосив про виділення нового пакета допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
Фото: Генштаб ЗСУ

Пентагон у вівторок, 9 травня, оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму у 1,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону, пише "Європейська правда".

Пакет допомоги спрямований на посилення протиповітряної оборони України та забезпечення потреб Збройних сил в артилерійських боєприпасах. Він надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

У пакет допомоги від США увійдуть:

  • додаткові системи протиповітряної оборони і боєприпаси;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО;
  • боєприпаси для протидії БПЛА;
  • 155-мм артилерійські снаряди;
  • послуги комерційної супутникової зйомки;
  • кошти на навчання, ремонт і обслуговування озброєнь.

Нагадаємо, 3 травня США виділили пакет допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, який включав додаткові боєприпаси для наданих США систем HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди, а також протитанкові засоби, які Україна використовує для протидії неспровокованій російській агресії.

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