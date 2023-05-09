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На березі Київського водосховища знайшли тіло збитого російського пілота

"Українська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 17:05
На березі Київського водосховища знайшли тіло збитого російського пілота
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота, фото поліції з Telegram Андрія Нєбитова

На березі Київського водосховища у Вишгороді виявили тіло пілота російського гелікоптера Романа Манкишева, який міг бути збитий у лютому-березні минулого року.

Джерело: начальник ГУ НП Київської області Андрій Нєбитов, "24 канал", Telegram-канал МВС і речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Нєбитова: "Командира збитого російського гелікоптера виявили сьогодні на березі Київського водосховища у Вишгороді. 

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Льотчик Рома сплив, ймовірно, відсвяткувати 9 травня. Щось не сиділося йому вдома. "Свято – це святе!". Гарний приклад для всіх росіян. Краще сидіти вдома, ніж ставати співучасниками воєнних злочинів". 

Деталі: У пресслужбі поліції Київщини УП підтвердили, що тіло пілота знайшли о 8 ранку 9 травня на березі Київського водосховища.

 

Правоохоронці встановили, що загиблим є російський військовослужбовець, про що свідчать форма та нагрудний шеврон. Також була виявлена пам'ятка пілота гелікоптера Мі-24.

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За даними "24 каналу", останки російського пілота виявили працівники Київської ГЕС. Джерела каналу також повідомили, що це був старший лейтенант Манкишев Р. Г., гелікоптер якого (Мі-24) в лютому-березні 2022 року був збитий над акваторією Київського водосховища. 

Прізвище Манкишев значиться на знайденій на тілі формі пілота. На фото також видно парашут.

*Увага, ці фото й відео можуть травмувати вашу психіку.

УП, доповнено
Теми: Київська областьвійна
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