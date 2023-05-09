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Інформаторку причетного до збиття МН17 генерала РФ "Хмурого" засудили на 12 років

Станіслав ПогоріловВівторок, 9 травня 2023, 17:40
Інформаторку причетного до збиття МН17 генерала РФ Хмурого засудили на 12 років
Фото: СБУ

Суд засудив на 12 років ув′язнення колаборантку, яка пішла на співпрацю з загарбниками та "зливала" дані про сили оборони у фронтових районах Донеччини причетному до збиття авіалайнера МН17 російському генералу.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Співробітники СБУ затримали зловмисницю у червні минулого року в результаті спецоперації у Кременчуку, де вона намагалась переховуватись від правосуддя. Суд призначив їй покарання у виді 12 років тюрми з конфіскацією майна".

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Деталі: За даними слідства, поплічницею агресора є особиста інформаторка кадрового співробітника російської воєнної розвідки генерал-майора Сергія Дубінського, також відомого під позивним "Хмурий".

 

Саме він причетний до збиття пасажирського літака "Боїнг", який виконував рейс MH17 у липні 2014 року.

Встановлено, що інформаторка, яка мешкала у селищі Благодатне Донецької області, особисто знайома з терористом.

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Після початку повномасштабного вторгнення вона вийшла через анонімний месенджер на "Хмурого" і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

 

За його вказівкою зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення військових в районах Вугледара, Павлівки та Великої Новосілки. Також вона передавала воєнній розвідці РФ інформацію про фортифікаційні споруди та інженерні загородження українських військ на східному фронті.

Крім того, колаборантка проводила відеофіксацію наслідків російських повітряних атак на території регіону і відправляла агресору відповідні "звіти". Ще одним її завданням був збір і передача ворогу персональних даних учасників руху опору на тимчасово окупованій території на сході України.

Під час обшуків за адресою тимчасового проживання зловмисниці виявлено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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