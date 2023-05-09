Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Експрокурор "рятував" речдоки: поклав у сейф сувенірні долари замість справжніх

"Українська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 17:49
Експрокурор рятував речдоки: поклав у сейф сувенірні долари замість справжніх
фото ОГП

Колишнього прокурора однієї з окружних прокуратур у Миколаївській області підозрюють у заволодінні понад 3,8 мільйона гривень речових доказів.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно ОГП: "За даними слідства, будучи прокурором у кримінальному провадженні, він заволодів понад 3,8 млн грн, які було визнано речовими доказами. Ці кошти зберігались у його службовому кабінеті.

Реклама:

Наразі його звільнено з органів прокуратури. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу".

Деталі: За даними джерела УП, в січні 2022 року вищевказаний прокурор здійснював процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у справі щодо отримання хабаря. Під час обшуків в одного з фігурантів правоохоронці вилучили понад 118 тисяч доларів.

Суд визнав ці кошти речовими доказами та визначив, що вони мають зберігатись у слідчого поліції. Згодом прокурор переконав суд передати гроші на зберігання йому (під приводом передачі їх до АРМА).

ВІДЕО ДНЯ

Після повномасштабного вторгнення Росії прокурор, вважаючи, що місто от-от захоплять окупанти, вирішив "врятувати" гроші. Він поклав у сейф-пакети, де зберігались долари, купюри з написом "сувенір", а справжні гроші забрав собі.

Наразі йому повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Теми: прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
прокуратура
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Києві судимий за дезертирство розбещував 12-річну дівчинку - прокуратура
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: