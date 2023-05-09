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Експрокурор "рятував" речдоки: поклав у сейф сувенірні долари замість справжніх

"Українська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 17:49
Експрокурор рятував речдоки: поклав у сейф сувенірні долари замість справжніх
фото ОГП

Колишнього прокурора однієї з окружних прокуратур у Миколаївській області підозрюють у заволодінні понад 3,8 мільйона гривень речових доказів.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно ОГП: "За даними слідства, будучи прокурором у кримінальному провадженні, він заволодів понад 3,8 млн грн, які було визнано речовими доказами. Ці кошти зберігались у його службовому кабінеті.

Наразі його звільнено з органів прокуратури. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу".

Деталі: За даними джерела УП, в січні 2022 року вищевказаний прокурор здійснював процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у справі щодо отримання хабаря. Під час обшуків в одного з фігурантів правоохоронці вилучили понад 118 тисяч доларів.

Суд визнав ці кошти речовими доказами та визначив, що вони мають зберігатись у слідчого поліції. Згодом прокурор переконав суд передати гроші на зберігання йому (під приводом передачі їх до АРМА).

Після повномасштабного вторгнення Росії прокурор, вважаючи, що місто от-от захоплять окупанти, вирішив "врятувати" гроші. Він поклав у сейф-пакети, де зберігались долари, купюри з написом "сувенір", а справжні гроші забрав собі.

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Наразі йому повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Теми: прокуратура
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