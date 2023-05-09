Окупанти обстріляли Часів Яр: є загиблий

Внаслідок російського обстрілу міста Часів Яр Донецької області загинув чоловік.

Джерело: начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус у коментарі Суспільному

Деталі: Чаус не уточнив, коли стався обстріл.

Він розповів, що за минулий тиждень з населеного пункту виїхали близько 20 людей, однак 9 травня не було охочих евакуюватись. За його словами, в місті приймають декілька лікарів та медсестер, працює одна аптека та три магазини.

Раніше Чаус повідомляв, що окупаційні війська зруйнували міст, що веде до мікрорайону Східний, і проїхати туди більше неможливо. Там залишаються люди, які ще до руйнування відмовлялись від евакуації.

За його словами, 9 травня вони спілкувались з деякими жителями щодо виїзду, але вони не зголосились евакуюватись.