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Кабмін дозволив не пускати в маршрутки людей із музикою, водіям теж заборонено вмикати

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 9 травня 2023, 19:47
Кабмін дозволив не пускати в маршрутки людей із музикою, водіям теж заборонено вмикати
Фото: київпастранс

Кабмін дозволив водіям не пускати у громадський транспорт пасажирів, які слухають гучну музику, а також заборонив вмикати музику та фільми у салонах; в таксі – лише за згодою пасажира.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook

Дослівно: "Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до "Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту". Віднині водії автобусів мають право не допускати  до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв". 

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Деталі: Крім того, Кабмін заборонив вмикати в автобусах музику або фільми. Це дозволено, якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів. 

Нововведення стосуватимуться також таксі. Музику водії можуть вмикати,тільки якщо пасажир не заперечує.

Теми: транспортКабінет міністрів
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