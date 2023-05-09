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Ворог ввечері завдав ракетного удару по Куп’янську: є поранені

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 9 травня 2023, 21:02
Ворог ввечері завдав ракетного удару по Куп’янську: є поранені
Ілюстративне фото: наслідки обстрілу Куп'янська Харківської області, фото з telegram президента Володимира Зеленського

Військові Росії ввечері завдали ракетного удару по місту Куп’янськ Харківської області, внаслідок чого отримали поранення троє людей.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Щойно ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп'янську. Є влучання в об'єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. На жаль, є поранені". 

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Деталі: Він уточнив, що постраждали дві жінки та чоловік. Одна людина отримала допомогу на місці, 2 – госпіталізовані. На місці влучання працюють екстрені служби.

Теми: Харківська областьобстрілракетний ударвійна
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