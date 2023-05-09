В Естонії організацію, яка збирала гроші для України, підозрюють у шахрайстві

Державна прокуратура Естонії у вівторок порушила кримінальну справу за статтею про привласнення майна для розслідування використання коштів, зібраних некомерційною організацією Slava Ukraini на підтримку України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Естонська державна прокурорка Трійну Олев пояснила, що щойно з'явилися перші ознаки можливого нецільового використання коштів, прокуратура і поліція розпочали аналіз інформації, яка надходить до правоохоронних органів.

"Поза кримінальним розслідуванням ми збирали інформацію на додаток до тієї, що була опублікована в пресі, а також підтримували прямий контакт із нашими українськими колегами. На базі зібраної інформації є підстави для порушення кримінальної справи", – сказала вона.

Попередньо справа проти НКО Slava Ukraini порушена за статтею про привласнення майна, поки підозри нікому не оголошували, додала держпрокурорка Естонії.

Розслідування в Естонії почалось після того, як українські правоохоронці, за даними естонських ЗМІ, почали розслідувати діяльність українського партнера Slava Ukraini – організації All for Victory.

За даними ERR, Державне бюро розслідувань України почало розслідування ще 24 березня за двома статтями: розкрадання майна і використання гуманітарної допомоги та благодійних пожертв із метою отримання прибутку.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише видання, у квітні стало відомо, що Slava Ukraini переказала 1,5 мільйона євро пожертв, зібраних в Естонії, до IC Construction – приватної української компанії, пов'язаної з керівництвом української All for Victory. У цієї компанії, найімовірніше, є фіктивний власник, а її єдина діяльність пов'язана з естонською некомерційною організацією. Торішній прибуток української компанії становив 250 тисяч євро.

Як заявили після цього у Slava Ukraini, там не знали про те, що IC Construction отримала прибуток від переданих їм грошей, і замовили аудит використання коштів.