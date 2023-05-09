Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Бахмутом від російського обстрілу загинув відеожурналіст AFP

"Європейська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 21:35

На сході України у вівторок під час роботи загинув 32-річний відеожурналіст агентства AFP Арман Солдін.

Про це повідомило саме агентство, пише "Європейська правда".

Солдін загинув близько 16:30 під час ракетного обстрілу із систем "Град" околиць міста Часів Яр – біля нього пролягає так звана дорога життя на Бахмут, яка використовується українськими військами для постачання й часто потрапляє під обстріли РФ.

 

Загиблий журналіст був у компанії чотирьох колег, які не постраждали. Під час обстрілу вони були з українськими військовими.

AFP повідомило рідним Солдіна про загибель журналіста й висловило співчуття у зв’язку із втратою.

Журналіст потрапив до агентства у 2015 році як стажер, після чого приєднався до його лондонського бюро.

За даними "Репортерів без кордонів", Арман Солдін став щонайменше 11-м працівником ЗМІ, які були вбиті в Україні з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Лише минулого місяця кореспондент італійського видання La Repubblica Коррадо Дзуніно був поранений на в'їзді до Херсона після того, як автомобіль, в якому він їхав зі своїм фіксером, був обстріляний.

Теми: ЗМІвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоВ окупованому Луганську прогримів вибух: здіймається стовп диму

списокЗеленський ввів у дію нові санкції, російську частку “Запоріжсталі” конфіскують

В окупованому Криму впав ударний гелікоптер РФ: пілоти загинули

фотоВ окупованому Мелітополі підірвали "заступника міністра" ЖКГ - окупанти

мапаМіноборони РФ пояснило відступ на північ від Бахмута, Пригожин чекає оточення 

Путін злякався, що росіяни тікають з РФ: наказав бути "привабливими"

Усі новини...
ЗМІ
Війна закінчилася! Про День перемоги і людину, яка подарувала світу 24 години щастя
Україна різко піднялася в рейтингу свободи преси
У МЗС відреагували на публікацію в ЗМІ щодо сумнівів у питанні членства України в НАТО
Останні новини
22:37
Поліція Берліна попереджає про заходи безпеки через можливий візит Зеленського
22:32
Залужний розповів, як військове керівництво готувалось до вторгнення Росії
22:08
Радбез ООН розгляне пропозицію МАГАТЕ про зону безпеки довкола Запорізької АЕС – ЗМІ
21:57
Президент Чехії розповів, коли можуть розпочатися перемовини про вступ України в ЄС і НАТО
21:51
В Helsi запевняють, що відповідальність за фейкові записи несуть лікарі
21:24
Новини економіки 12 травня: нові санкції, реєстр активів російських олігархів
21:05
У Білому домі відмовились коментувати можливу передачу зброї РФ з боку ПАР
20:49
Другий найбільший світовий виробник алкоголю йде з Росії
20:48
У Львові медики 10 годин оперували військового, аби зберегти йому ногу
20:42
фотоРосіяни гатили по Нікополю з важкої артилерії: є поранений, пошкоджено газогони
Усі новини...
Реклама: