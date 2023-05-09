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Національна асамблея Франції визнала групу Вагнера терористичною організацією

"Європейська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 21:52

Нижня палата парламенту Франції Національна асамблея проголосувала за визнання групи Вагнера терористичною організацією.

Про це повідомило посольство України у Франції у Twitter, пише "Європейська правда".

Відповідна резолюція була ухвалена одностайно.

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"Впевнені, наступним кроком буде визнання Росії державою-терористом. Працюємо над цим з нашими французькими партнерами", – йдеться у повідомленні посольства.

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Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, коментуючи ухвалення резолюції, написала у Twitter, що злочини групи Вагнера не можуть залишитися без відповіді.

Вона додала, що Франція продовжує працювати над цим спільно з європейськими партнерами.

Нагадаємо, 13 квітня ЄС додав приватну військову компанію "Вагнер" і російське інформаційне агентство "ФАН", пов’язані з кремлівським олігархом Євгенієм Пригожиним, до санкційного списку. 20 квітня до рішення ЄС приєдналась Швейцарія.

Теми: ФранціяВагнер
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