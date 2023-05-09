Національна асамблея Франції визнала групу Вагнера терористичною організацією

Нижня палата парламенту Франції Національна асамблея проголосувала за визнання групи Вагнера терористичною організацією.

Про це повідомило посольство України у Франції у Twitter, пише "Європейська правда".

Відповідна резолюція була ухвалена одностайно.

Щойно @AssembleeNat Франції у присутності міністра @MinColonna та Посла @OmelchenkoVadym одностайно ухвалили резолюцію щодо визнання «Вагнер» терористичною організацією. Впевнені, наступним кроком буде визнання росії державою-терористом. Працюємо над цим з нашими 🇫🇷 партнерами. pic.twitter.com/c5nQPvRgJG May 9, 2023

"Впевнені, наступним кроком буде визнання Росії державою-терористом. Працюємо над цим з нашими французькими партнерами", – йдеться у повідомленні посольства.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, коментуючи ухвалення резолюції, написала у Twitter, що злочини групи Вагнера не можуть залишитися без відповіді.

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Вона додала, що Франція продовжує працювати над цим спільно з європейськими партнерами.

Нагадаємо, 13 квітня ЄС додав приватну військову компанію "Вагнер" і російське інформаційне агентство "ФАН", пов’язані з кремлівським олігархом Євгенієм Пригожиним, до санкційного списку. 20 квітня до рішення ЄС приєдналась Швейцарія.