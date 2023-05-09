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Найбільша група Європарламенту закликала запросити Україну до НАТО на саміті у Вільнюсі

"Європейська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 22:13

Європейська народна партія (ЄНП), яка є найбільшою політичною групою Європейського парламенту, у вівторок ухвалила позиційний документ, у якому підтримала запрошення України до Північноатлантичного Альянсу на прийдешньому саміті.

Про це свідчить рішення групи ЄНП в Європарламенті, яке є у розпорядженні "Європейської правди".

ЄНП наголошує, що попередні безпекові рішення для України – від Будапештського меморандуму до висновків Бухарестського саміту НАТО – не запобігли повномасштабному вторгненню в Україну, а постійне її перебування в "сірій зоні" лише заохотить Росію повторити агресію в майбутньому. 

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Автори позиційного документа також вважають, що членство України в Альянсі є необхідним, оскільки це зміцнить сили НАТО за рахунок українського війська, об’єднає Захід довкола мети гарантувати мир у Європі та дозволить запобігти російському реваншу.

"Запрошення для України стати членом НАТО стало б найпотужнішим сигналом для Путіна і найзапекліших імперських яструбів у Росії, щоб вони нарешті зрозуміли, що Україна більше не перебуває в межах їхньої досяжності", – вважають у Європейській народній партії.

Група також вважає, що перебування Києва в Альянсі заохотить Росію до внутрішніх перетворень, оскільки вона вже не зможе "знову піддатися імперській ностальгії". "Саме тому російська опозиція не проти того, щоб Україна обрала свій власний шлях", – стверджують там. 

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Підсумовуючи, ЄНП закликає учасників саміту НАТО у Вільнюсі розглянути питання про подальші кроки щодо перспективи членства України в Альянсі.

"ЄНП очікує, що майбутні саміти у Вільнюсі та Вашингтоні прокладуть шлях до надання Україні запрошення до вступу в НАТО і що процес вступу розпочнеться після закінчення війни і буде завершений якнайшвидше. Це зміцнить наш Альянс і стане ще одним кроком до сталого миру в Європі", – наголошується в документі.

У квітні генсек НАТО говорив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї, але головним питанням залишається забезпечення перемоги України у війні.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі. 

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Теми: ЄвропарламентНАТОЄС
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