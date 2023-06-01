З ТОТ України у Білорусь примусово вивезли понад 2 тисячі дітей – опозиція

Білоруський опозиціонер, керівник Народного антикризового управління, заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко заявив, що в Білорусь вивезли щонайменше 2 150 дітей з тимчасово захоплених територій України.

Джерело: Латушко на пресконференції на тему "Роль Білорусі у незаконному вивезенні українських дітей", цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми можемо підтвердити, за нашими даними, що мінімум 2 150 українських дітей було вивезено на територію Білорусі".

Деталі: За його словами, Лукашенко особисто підписує документи в рамках так званої союзної держави Росії та Білорусі про фінансування діяльності, пов’язаної із переміщенням дітей з території України.

За даними організації, минулого року до Білорусі перевезли 1 150 українських дітей, з початку цього року – вже тисячу.

Він уточнив, що встановлено факт фінансування цих злочинів з бюджету союзної держави Росії і Білорусі у розмірі щонайменше 29 млн російських рублів. Переміщення дітей відбувається за допомогою фонду "Дельфін" з окупованої Донеччини і білоруського фонду Олексія Талая. Відомо про чотири місця перебування українських дітей – три в Мінській області (зокрема табір "Дубрава") та одне – в Гомельській.

Представники Народного антикризового управління Білорусі наголосили, що матеріали їхнього розслідування передано в українську прокуратуру, уповноваженій з прав дітей, із ним ознайомлено Європейський парламент і Раду Європи. І є всі підстави для початку розслідування стосовно Лукашенка за фактом воєнного злочину проти українських дітей.