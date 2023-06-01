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У Києві внаслідок обстрілу є загиблі, серед яких дитина

"Українська правда"Четвер, 1 червня 2023, 03:46
У Києві внаслідок обстрілу є загиблі, серед яких дитина
наслідки обстрілу в Києві, фото КМВА

Внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві є загиблі та поранені. Серед загиблих дитина.

Джерело: КМВА, міський голова Києва Віталій Кличко

Дослівно: "За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще 3 отримали поранення різного ступеню тяжкості".

Оновлено. Дослівно КМВА: "На жаль, попередньо кількість жертв повітряного нападу рашистів збільшується. За інформацією, яка уточнюється, в Деснянському районі вже 3 загиблих та 4 особи отримали травми. Дані оновлюються та уточнюються".

Пізніше Кличко додав, що, за попередньою інформацією рятувальників, у Деснянському районі виявлено трьох загиблих, двоє з яких діти, і 4 постраждалих.

Загалом в Деснянському та Дніпровському районах медики госпіталізували 5 постраждалих.

Згодом стало відомо про 7 постраждалих.

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Оновлено о 04:22. Кличко уточнив, що кількість постраждалих становить 14 осіб, 9 з яких госпіталізували.

Оновлено о 04:37. КМВА опублікувала фото наслідків ракетного удару у Дніпровському районі столиці.

Оновлено о 07:15. КМВА повідомила, що, за оновленими даними, в Деснянському районі 3 загиблих особи, з них 1 дитина (2012 р.н.) та 10 осіб травмовано, з них 1 дитина.

У Дніпровському районі 2  особи травмовано.

Загалом вночі в Києві загинуло 3 особи, з них 1 дитина, 10 осіб травмовано, з них 1 дитина.

Теми: Київобстрілдіти
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