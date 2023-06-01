Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві внаслідок обстрілу є загиблі, серед яких дитина

"Українська правда"Четвер, 1 червня 2023, 03:46
У Києві внаслідок обстрілу є загиблі, серед яких дитина
наслідки обстрілу в Києві, фото КМВА

Внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві є загиблі та поранені. Серед загиблих дитина.

Джерело: КМВА, міський голова Києва Віталій Кличко

Дослівно: "За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще 3 отримали поранення різного ступеню тяжкості".

Реклама:

Оновлено. Дослівно КМВА: "На жаль, попередньо кількість жертв повітряного нападу рашистів збільшується. За інформацією, яка уточнюється, в Деснянському районі вже 3 загиблих та 4 особи отримали травми. Дані оновлюються та уточнюються".

Пізніше Кличко додав, що, за попередньою інформацією рятувальників, у Деснянському районі виявлено трьох загиблих, двоє з яких діти, і 4 постраждалих.

Загалом в Деснянському та Дніпровському районах медики госпіталізували 5 постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ

Згодом стало відомо про 7 постраждалих.

Оновлено о 04:22. Кличко уточнив, що кількість постраждалих становить 14 осіб, 9 з яких госпіталізували.

Оновлено о 04:37. КМВА опублікувала фото наслідків ракетного удару у Дніпровському районі столиці.

Оновлено о 07:15. КМВА повідомила, що, за оновленими даними, в Деснянському районі 3 загиблих особи, з них 1 дитина (2012 р.н.) та 10 осіб травмовано, з них 1 дитина.

У Дніпровському районі 2  особи травмовано.

Загалом вночі в Києві загинуло 3 особи, з них 1 дитина, 10 осіб травмовано, з них 1 дитина.

Теми: Київобстрілдіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
У Бахмуті від початку повномасштабної війни загинули 204 цивільних − мер
Зеленський: Порт "Південний" заблокований − і таке може загрожувати іншим морським країнам
"Živjela Hrvatska!" МЗС відповіло президенту Хорватії, який розкритикував гасло "Слава Україні"
Київ опинився під ракетною атакою через 6 хвилин після оголошення тривоги
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: