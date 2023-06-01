КМВА повідомила, якими ракетами ворог атакував Київ
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що, за попередніми даними, росіяни атакували Київ крилатими ракетами балістичного типу.
Джерело: Попко, цитує Телеграм-канал КМВА
Пряма мова: "Перший день літа. День захисту дітей. А рашисти здійснюють черговий напад на столицю і знов вбивають! Вбивають українських дітей.
Ця атака пов’язана із застосуванням агресором ймовірно, оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків.
Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу (остаточно кількість та тип зброї визначать Повітряні сили) ".
Деталі: Попко уточнив, що, за наявною інформацією, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам української ППО.
Проте від падіння уламків є жертви та руйнування.
Так, у Деснянському районі столиці рештки впали на поліклініку і на прилеглий багатоповерховий будинок.
Внаслідок чого, за попередніми даними, 3 людини загинуло, ще до 10 отримали поранення.
"Найстрашніше, що серед загиблих – двоє дітей", – зазначив Попко.
У Дніпровському районі уламками пошкоджено житловий будинок, зафіксовано займання припаркованих авто, падіння уламків на проїжджу частину.
Також є потерпілі, яким була надана медична допомога.