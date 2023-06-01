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КМВА повідомила, якими ракетами ворог атакував Київ

Ольга Глущенко Четвер, 1 червня 2023, 05:04
КМВА повідомила, якими ракетами ворог атакував Київ
київська поліклініка, пошкоджена під час ракетного удару

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що, за попередніми даними, росіяни атакували Київ крилатими ракетами балістичного типу.

Джерело: Попко, цитує Телеграм-канал КМВА

Пряма мова: "Перший день літа. День захисту дітей. А рашисти здійснюють черговий напад на столицю і знов вбивають! Вбивають українських дітей.

Ця атака пов’язана із застосуванням агресором ймовірно, оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків.

Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу (остаточно кількість та тип зброї визначать Повітряні сили) ".

Деталі: Попко уточнив, що, за наявною інформацією, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам української ППО.

Проте від падіння уламків є жертви та руйнування.

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Так, у Деснянському районі столиці рештки впали на поліклініку і на прилеглий багатоповерховий будинок.

Внаслідок чого, за попередніми даними, 3 людини загинуло, ще до 10 отримали поранення.

"Найстрашніше, що серед загиблих – двоє дітей", – зазначив Попко.

У Дніпровському районі уламками пошкоджено житловий будинок, зафіксовано займання припаркованих авто, падіння уламків на проїжджу частину.

Також є потерпілі, яким була надана медична допомога.

Теми: Київракетний удар
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