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У війні проти України Кремль хоче замінити "вагнерівців" на кадировців – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 1 червня 2023, 05:54
У війні проти України Кремль хоче замінити вагнерівців на кадировців – ISW
кадировці, ілюстративне фото Радіо Свобода

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль має намір замінити в наступальних операціях в Україні "вагнерівців" (після їхнього виведення з Бахмута) на кадировців.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В огляді зазначається, що російське військове командування, ймовірно, віддало наказ військам глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після виведення сил ПВК "Вагнера" з Бахмута.

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Аналітики вказують на те, що Кадиров заявив 31 травня, що чеченські сили отримали новий наказ і взяли на себе відповідальність за лінію фронту в Донецькій області.

Він також сказав, що чеченські підрозділи повинні розпочати "активні бойові дії" і "звільнити низку населених пунктів".

Кадиров додав, що чеченський спецназ "Ахмат" і полк спеціального призначення "Північ-Ахмат" перекинуті на Мар'їнський напрямок на південний захід від Донецька.

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Крім того, Міністерство оборони Росії заявило, що штурмові загони 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу і спецназу "Ахмат" проводять наступальні операції на Мар'їнському напрямку.

В інституті повідомляють: станом на момент написання огляду ISW не помітила жодних ознак наступальних операцій чеченців у Запоріжжі чи Херсоні.

Фахівці сказують на те, що чеченські сили в основному діяли в тилу після участі в боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ – за винятком деяких наступальних дій навколо Білогорівки у Луганській області.

ISW також спостерігав, як сили Кадирова діяли як поліцейські сили в тилу на півдні України і проводили локальні розвідувальні операції в Запорізькій області.

У звіті підсумовують: "Обмежена участь чеченських підрозділів на фронті поряд з тим, що Кадиров приділяє велику увагу вербуванню, може свідчити про те, що він не поспішає залучати свої сили до наступальних операцій в Україні, незважаючи на свої ультранаціоналістичні наративи".

Також аналітики додають: якщо заяви Кадирова про те, що в Україні перебуває 7000 їхніх бойовиків, близькі до правди, його сили не зможуть успішно провести кілька значних наступальних операцій.

За даними американського інституту, Кремль також може намагатися розірвати відносини Кадирова і засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і знову підкреслити федеральну владу над чеченськими силами.

Основні висновки ISW за 31 травня:

  • Російське військове командування, ймовірно, віддало наказ військам глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після виведення сил групи "Вагнера" з Бахмута.
  • Кремль також може намагатися розірвати відносини Кадирова з фінансистом "Вагнера" Євгеном Пригожиним і знову підкреслити федеральну владу над чеченськими силами.
  • Офіційна реакція Росії на нещодавні напади на Росію залишається, ймовірно, недостатньою, щоб задовольнити прагнення російського ультранаціоналістичного інформаційного простору до ескалації війни.
  • Російські війська провели наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної.
  • Також вони здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Окупанти продовжують концентруватися на півдні України.
  • Російська держдума, схоже, розглядає заходи щодо легалізації призову на військову службу нинішніх або колишніх ув'язнених.
  • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Любінець заявив, що Україна має новий шлях для репатріації українських дітей, викрадених Росією.

Теми: війнаВагнерКадировРосія
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