Захисники за добу знищили майже пів тисячі окупантів
Четвер, 1 червня 2023, 09:15
Станом на 1 червня 2023 року Росія у війні проти України втратила понад 208 тисяч військових, 7 478 ББМ, 3 474 артилерійських систем та 3 131 безпілотники.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 208 370 (+460) осіб ліквідовано,
- танків − 3 804 (+2) од,
- бойових броньованих машин − 7 478 (+6) од,
- артилерійських систем − 3 474 (+14) од,
- РСЗВ − 575 (+0) од,
- засобів ППО − 333 (+0) од,
- літаків − 313 (+0) од,
- гелікоптерів − 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 131 (+7),
- крилатих ракет − 1 107 (+0),
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 239 (+9) од,
- спеціальної техніки − 458 (+4) од.
Дані уточнюються.
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