Захисники за добу знищили майже пів тисячі окупантів

Станом на 1 червня 2023 року Росія у війні проти України втратила понад 208 тисяч військових, 7 478 ББМ, 3 474 артилерійських систем та 3 131 безпілотники.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 208 370 (+460) осіб ліквідовано,

танків − 3 804 (+2) од,

бойових броньованих машин − 7 478 (+6) од,

артилерійських систем − 3 474 (+14) од,

РСЗВ − 575 (+0) од,

засобів ППО − 333 (+0) од,

літаків − 313 (+0) од,

гелікоптерів − 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 131 (+7),

крилатих ракет − 1 107 (+0),

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 239 (+9) од,

спеціальної техніки − 458 (+4) од.

Дані уточнюються.



