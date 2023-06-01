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"РДК" і "Свобода Росії" знову заявили, що прориваються в Росію

Альона Мазуренко Четвер, 1 червня 2023, 09:37
РДК і Свобода Росії знову заявили, що прориваються в Росію

1 червня 2023 року "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" заявили, що проводять ще одну операцію на території Росії.

Джерело: "РДК""Свобода Росії"

Деталі: Бійці записали відеозвернення та повідомили, що йдуть у Шебєкінському напрямку. Зокрема, чоловік у військовій формі на відео каже, що "зовсім скоро з'явиться околиця Шебекиного".

Бійці запевняють, що планують звільнити всю Росію від путінського режиму.

Легіон "Свобода Росії" також анонсував рейд на територію РФ: "Ми, легіон "Свобода Росії", зараз перебуваємо біля кордону нашої батьківщини, дуже скоро ми висунемося знову на територію Росії, щоб принести свободу, мир і спокій. Грайворон - це тільки початок".

Місцевих просять не виходити з будівель та зберігати спокій.

ВІДЕО ДНЯ

Російська влада повідомляє про обстріли, які нібито тривали всю ніч, та бої, проте запевняє, що "прориву ЗСУ немає".

Теми: Росіявійна
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