"РДК" і "Свобода Росії" знову заявили, що прориваються в Росію
1 червня 2023 року "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" заявили, що проводять ще одну операцію на території Росії.
Джерело: "РДК", "Свобода Росії"
Деталі: Бійці записали відеозвернення та повідомили, що йдуть у Шебєкінському напрямку. Зокрема, чоловік у військовій формі на відео каже, що "зовсім скоро з'явиться околиця Шебекиного".
Бійці запевняють, що планують звільнити всю Росію від путінського режиму.
Легіон "Свобода Росії" також анонсував рейд на територію РФ: "Ми, легіон "Свобода Росії", зараз перебуваємо біля кордону нашої батьківщини, дуже скоро ми висунемося знову на територію Росії, щоб принести свободу, мир і спокій. Грайворон - це тільки початок".
Місцевих просять не виходити з будівель та зберігати спокій.
Російська влада повідомляє про обстріли, які нібито тривали всю ніч, та бої, проте запевняє, що "прориву ЗСУ немає".