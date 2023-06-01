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Зеленський у Молдові запропонує "коаліцію Patriot"

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 10:36

Президент Володимир Зеленський після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові заявив, що на зустрічі розвиватиме "коаліцію винищувачів" і запропонує "коаліцію Patriot".

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію "Петріотів". ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", – зазначив Зеленський.

Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, що  відбувається "замку Мімі" у селі Бульбоака. 

Персональна участь президента України у саміті не була офіційно підтверджена до останнього з міркувань безпеки. У МВС Молдови заявляли, що інформація про участь Зеленського має бути засекреченою у зв'язку з безпосередньою безпекою президента України.

Про те, як у Молдові "зупинили" нормальну життєдіяльність країни заради саміту, дивіться у блозі "ЄП" з місця події: 

ВІДЕО ДНЯ

У зв'язку з самітом у Молдові попередили про обмеження в роботі транспорту, повітряний простір закритий, а деякі міжнародні потяги не курсують.

Теми: ЗеленськийМолдоваППОзброя
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