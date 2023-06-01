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Зеленський: Україна і Молдова будуть разом в Євросоюзі

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 11:09

Європейська інтеграція України та Молдови призведе до вступу обох держав до ЄС, переконаний президент Зеленський.

Про це він заявив журналістам у Молдові після двосторонніх переговорів з молдовською колегою Маєю Санду на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Зеленський подякував Санду за підтримку українських біженців та України. "Ми разом, плече до плеча... І що важливо, наше майбутнє – в Євросоюзі", – наголосив він.

"Ми говорили про наше європейське майбутнє. Україна сьогодні забезпечує безпеку Молдови, і ми дуже-дуже вдячні за це", – додала Мая Санду. Вона також підтримала так звану "формулу миру" в українському баченні.

Також Зеленський підкреслив, що Україна також прагне вступу до НАТО.

На саміті Європейської політичної спільноти, що пройде на винарні "Мімі", обговорюватимуть спільні зусилля заради миру в контексті війни в Україні та пов'язані з нею кризи, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкість європейських держав.

Про те, як у Молдові "зупинили" нормальну життєдіяльність країни заради саміту, дивіться у відеоблозі "ЄП" з місця події.

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Теми: МолдоваЗеленський
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