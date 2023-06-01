Кучму помітили на Лазурному березі

Журналісти "Української правди" помітили другого президента України Леоніда Кучму на відпочинку на Лазурному березі.

Джерело: розслідування УП "Батальйон Монако 3", пресслужба Кучми в коментарі УП

Деталі: На Лазурному березі журналістам УП вдалося помітити другого президента України Леоніда Кучму. Колишній президент проживав там в маєтку свого зятя Віктора Пінчука.

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Кучма на Кап-Ферра скриншот

Після початку повномасштабного вторгнення Кучма прокоментував агресію РФ на 15 день.

Другому президенту України - 84 роки.

За даними УП, Кучма був за кордоном на початку травня 2023 року.

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Оновлено: Після публікації до УП звернулася представниця пресслужби Кучми.

За її словами, з лютого 2022 року він лише двічі покидав Україну - в липні 2022 року та наприкінці квітня - на початку травня 2023 року.

У пресслужбі другого президента наголошують, що обидва виїзди відбувались, оскільки фізичний стан Кучми потребував медичних втручань: "На відео його супроводжує лікар".

Також речниця Кучми Дарка Оліфер нагадала про спільне звернення 1-го, 2-го і 3-го президентів України від 27 лютого 2022 року та заяву Кучми 1 березня 2022, де він закликає росіян не чинити геноцид. Обидва дописи у себе в соцмережі поширила Оліфер.

За її словами, благодійна організація Президентський Фонд Леоніда Кучми "Україна" продовжує свою роботу: "Постійно інформуємо суспільство про цю діяльність. З 2014 року допомагаємо Силам безпеки та оборони України - цю роботу ведемо непублічно".

Наразі, за її словами, Кучма разом з дружиною перебуває в Києві.

маєток Пінчука скриншот

Також на Лазурному березі помітили колишнього народного депутата від партії "Батьківщина" Олександра Табалова та уже колишнього депутата Харківської обласної ради Володимира Скоробагача.

Табалов скриншот

Майже рік тому родина Скоробагача переїхала на Кап-Ферра.

Тоді донька Скоробагача, теж харківська депутатка повідомила що її батько виїжджає з країни як волонтер у справах благодійного фонду. Згодом Скоробагач склав депутатські повноваження.

Скоробагач скриншот

В маєтку біля самого берега також помітили колишню дружину екснардепа від "Радикальної партії" Сергія Рибалки Анастасію Байбородіну.

Також за кордоном був Олександр Кацуба - колишній заступник голови правління НАК "Нафтогаз". З прізвищем родини Кацуб пов'язаний один з найбільших корупційних скандалів часів Януковича - купівля так званих "вишок Бойка".

Кацуба Скриншот

У коментарі УП Кацуба заявив, що виїжджав з країни для закупівлі машин для ЗСУ та заїхав до дітей.

В Монако 9 років тому втік один з найближчих поплічників та друзів президента-втікача, колишній народний депутат від партії регіонів Юрій Іванющенко, якого у ЗМІ ще називають Юрій Єнакієвський.

За інформацією джерел УП у бізнесових колах, Іванющенко курсує між трьома місцями: Москвою, Дубаєм і Монако.

В Монако він не веде світське життя, однак УП вдалося віднайти елітний житловий комплекс, де живе Іванющенко, з яхт-клубом, басейном, консьєрж сервісом, охороною та вертолітними площадками поблизу - Палаццо Леонардо, який розташовується на березі на кордоні Монако.

Це вдалося зробити завдяки допису доньки Іванющенка в Instagram.

ЖК, де в Монако ймовірно живе Іванющенко скриншот

У травні УП отримала інформацію про те, що Іванющенко перебуває в Монако та зафіксувала його на Rolls-Royce.

Іванющенко скриншот

Також журналісти УП помітили в Монако Бориса Баума - колишнього радника ексзаступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка та колишнього першого заступника голови консультаційної ради комісії по регулюванню азартних ігор та лотерей.

В Монако є нерухомість сина підозрюваного у державній зраді В'ячеслава Богуслаєва Олександра.

Співрозмовники УП повідомили, що після арешту Богуслаєва-старшого його сина в Монако більше не бачили.