Кучму помітили на Лазурному березі
Журналісти "Української правди" помітили другого президента України Леоніда Кучму на відпочинку на Лазурному березі.
Джерело: розслідування УП "Батальйон Монако 3", пресслужба Кучми в коментарі УП
Деталі: На Лазурному березі журналістам УП вдалося помітити другого президента України Леоніда Кучму. Колишній президент проживав там в маєтку свого зятя Віктора Пінчука.
Після початку повномасштабного вторгнення Кучма прокоментував агресію РФ на 15 день.
Другому президенту України - 84 роки.
За даними УП, Кучма був за кордоном на початку травня 2023 року.
Оновлено: Після публікації до УП звернулася представниця пресслужби Кучми.
За її словами, з лютого 2022 року він лише двічі покидав Україну - в липні 2022 року та наприкінці квітня - на початку травня 2023 року.
У пресслужбі другого президента наголошують, що обидва виїзди відбувались, оскільки фізичний стан Кучми потребував медичних втручань: "На відео його супроводжує лікар".
Також речниця Кучми Дарка Оліфер нагадала про спільне звернення 1-го, 2-го і 3-го президентів України від 27 лютого 2022 року та заяву Кучми 1 березня 2022, де він закликає росіян не чинити геноцид. Обидва дописи у себе в соцмережі поширила Оліфер.
За її словами, благодійна організація Президентський Фонд Леоніда Кучми "Україна" продовжує свою роботу: "Постійно інформуємо суспільство про цю діяльність. З 2014 року допомагаємо Силам безпеки та оборони України - цю роботу ведемо непублічно".
Наразі, за її словами, Кучма разом з дружиною перебуває в Києві.
Також на Лазурному березі помітили колишнього народного депутата від партії "Батьківщина" Олександра Табалова та уже колишнього депутата Харківської обласної ради Володимира Скоробагача.
Майже рік тому родина Скоробагача переїхала на Кап-Ферра.
Тоді донька Скоробагача, теж харківська депутатка повідомила що її батько виїжджає з країни як волонтер у справах благодійного фонду. Згодом Скоробагач склав депутатські повноваження.
В маєтку біля самого берега також помітили колишню дружину екснардепа від "Радикальної партії" Сергія Рибалки Анастасію Байбородіну.
Також за кордоном був Олександр Кацуба - колишній заступник голови правління НАК "Нафтогаз". З прізвищем родини Кацуб пов'язаний один з найбільших корупційних скандалів часів Януковича - купівля так званих "вишок Бойка".
У коментарі УП Кацуба заявив, що виїжджав з країни для закупівлі машин для ЗСУ та заїхав до дітей.
В Монако 9 років тому втік один з найближчих поплічників та друзів президента-втікача, колишній народний депутат від партії регіонів Юрій Іванющенко, якого у ЗМІ ще називають Юрій Єнакієвський.
За інформацією джерел УП у бізнесових колах, Іванющенко курсує між трьома місцями: Москвою, Дубаєм і Монако.
В Монако він не веде світське життя, однак УП вдалося віднайти елітний житловий комплекс, де живе Іванющенко, з яхт-клубом, басейном, консьєрж сервісом, охороною та вертолітними площадками поблизу - Палаццо Леонардо, який розташовується на березі на кордоні Монако.
Це вдалося зробити завдяки допису доньки Іванющенка в Instagram.
У травні УП отримала інформацію про те, що Іванющенко перебуває в Монако та зафіксувала його на Rolls-Royce.
Також журналісти УП помітили в Монако Бориса Баума - колишнього радника ексзаступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка та колишнього першого заступника голови консультаційної ради комісії по регулюванню азартних ігор та лотерей.
В Монако є нерухомість сина підозрюваного у державній зраді В'ячеслава Богуслаєва Олександра.
Співрозмовники УП повідомили, що після арешту Богуслаєва-старшого його сина в Монако більше не бачили.