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Кучму помітили на Лазурному березі

Михайло Ткач, Альона Мазуренко Четвер, 1 червня 2023, 13:21
Кучму помітили на Лазурному березі
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Журналісти "Української правди" помітили другого президента України Леоніда Кучму на відпочинку на Лазурному березі.

Джерело: розслідування УП "Батальйон Монако 3", пресслужба Кучми в коментарі УП

Деталі: На Лазурному березі журналістам УП вдалося помітити другого президента України Леоніда Кучму. Колишній президент проживав там в маєтку свого зятя Віктора Пінчука.

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Кучма на Кап-Ферра
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Після початку повномасштабного вторгнення Кучма прокоментував агресію РФ на 15 день.

Другому президенту України - 84 роки.

За даними УП, Кучма був за кордоном на початку травня 2023 року.

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Оновлено: Після публікації до УП звернулася представниця пресслужби Кучми.

За її словами, з лютого 2022 року він лише двічі покидав Україну - в липні 2022 року та наприкінці квітня - на початку травня 2023 року.

У пресслужбі другого президента наголошують, що обидва виїзди відбувались, оскільки фізичний стан Кучми потребував медичних втручань: "На відео його супроводжує лікар".

Також речниця Кучми Дарка Оліфер нагадала про спільне звернення 1-го, 2-го і 3-го президентів України від 27 лютого 2022 року та заяву Кучми 1 березня 2022, де він закликає росіян не чинити геноцид. Обидва дописи у себе в соцмережі поширила Оліфер.

За її словами, благодійна організація Президентський Фонд Леоніда Кучми "Україна" продовжує свою роботу: "Постійно інформуємо суспільство про цю діяльність. З 2014 року допомагаємо Силам безпеки та оборони України - цю роботу ведемо непублічно".

Наразі, за її словами, Кучма разом з дружиною перебуває в Києві.

 
маєток Пінчука
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Також на Лазурному березі помітили колишнього народного депутата від партії "Батьківщина" Олександра Табалова та уже колишнього депутата Харківської обласної ради Володимира Скоробагача.

 
Табалов
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Майже рік тому родина Скоробагача переїхала на Кап-Ферра.

Тоді донька Скоробагача, теж харківська депутатка повідомила що її батько виїжджає з країни як волонтер у справах благодійного фонду. Згодом Скоробагач склав депутатські повноваження.

 
Скоробагач
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В маєтку біля самого берега також помітили колишню дружину екснардепа від "Радикальної партії" Сергія Рибалки Анастасію Байбородіну. 

Також за кордоном був Олександр Кацуба - колишній заступник голови правління НАК "Нафтогаз". З прізвищем родини Кацуб пов'язаний один з найбільших корупційних скандалів часів Януковича - купівля так званих "вишок Бойка".

 
Кацуба
Скриншот

У коментарі УП Кацуба заявив, що виїжджав з країни для закупівлі машин для ЗСУ та заїхав до дітей.

В Монако 9 років тому втік один з найближчих поплічників та друзів президента-втікача, колишній народний депутат від партії регіонів Юрій Іванющенко, якого у ЗМІ ще називають Юрій Єнакієвський.

За інформацією джерел УП у бізнесових колах, Іванющенко курсує між трьома місцями: Москвою, Дубаєм і Монако.

В Монако він не веде світське життя, однак УП вдалося віднайти елітний житловий комплекс, де живе Іванющенко, з яхт-клубом, басейном, консьєрж сервісом, охороною та вертолітними площадками поблизу - Палаццо Леонардо, який розташовується на березі на кордоні Монако.

Це вдалося зробити завдяки допису доньки Іванющенка в Instagram.

 
ЖК, де в Монако ймовірно живе Іванющенко
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У травні УП отримала інформацію про те, що Іванющенко перебуває в Монако та зафіксувала його на Rolls-Royce.

 
Іванющенко 
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Також журналісти УП помітили в Монако Бориса Баума - колишнього радника ексзаступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка та колишнього першого заступника голови консультаційної ради комісії по регулюванню азартних ігор та лотерей.

В Монако є нерухомість сина підозрюваного у державній зраді В'ячеслава Богуслаєва Олександра.

Співрозмовники УП повідомили, що після арешту Богуслаєва-старшого його сина в Монако більше не бачили.

Теми: КучмаУкраїнаФранція
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