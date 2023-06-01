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СБУ затримала "крота" у лавах ЗСУ: зливав дані про вище командування і шукав "Леопарди"

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 1 червня 2023, 11:25
СБУ затримала крота у лавах ЗСУ: зливав дані про вище командування і шукав Леопарди
фото огп

Служба безпеки України затримала військового, який передавав ворогу інформацію про можливі візити військового командування ЗСУ до військових частин та намагався знайти місця розташування танків "Леопард".

Джерело: пресслужба Служби безпеки України, пресслужба Офісу генерального прокурора 

Деталі: За інформацією слідства, жителя Бахмута до початку повномасштабного вторгнення завербував представник 72-го розвідцентру Головного управління Генштабу Збройних сил Росії  Микита Климовський.

Після 24 лютого українець отримав перше завдання – повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по місту. Також окупантів цікавили точні координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях.

 

Згодом зрадник отримав завдання прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав Сил оборони. Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння.

Також чоловік передав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних Сил України. СБУ повідомляє, що перевіряється інформація щодо підготовки ймовірної диверсії проти посадовців ЗСУ.

Крім того, зрадник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння. Офіс генпрокурора уточнює, що йдеться про танки "Леопард".

ВІДЕО ДНЯ
 

Військові контррозвідники та слідчі СБУ затримали чоловіка на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі.

 

Він контактував з воєнною розвідкою РФ через месенджер Telegram. Під час обшуків виявлено два телефони, один із яких він використовував лише для зв’язку зі своїм "куратором" з ГРУ.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Теми: СБУЗбройні силитанки
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