Мер Краматорська забув, що літав у Ніццу, але після фотодоказів згадав – УП
Міський голова прифронтового Краматорська Олександр Гончаренко у березні 2023 року відвідував Ніццу, де нібито навідав доньку. Спочатку мер заперечував, що прилітав на Лазурний берег.
Джерело: розслідування УП "Батальйон Монако 3"
Деталі: У березні за кордоном був народний депутат з депутатської групи "Відновлення України" Максим Єфімов та мер прифронтового Краматорська Олександр Гончаренко.
Єфімов та Гончаренко прилетіли в Ніццу чартерним літаком із польського Жешува.
У кінці березня Гончаренко публікував спільні із Єфімовим фото зі Словаччини.
Спочатку Гончаренко заперечував, що літав у Ніццу 17 березня 2023 року.
Однак після того як журналісти УП надіслали меру Краматорська зображення на якому він перебуває на території віп-терміналу аеропорта Кот Д Азур, він визнав що, поїхавши у відрядження до Словаччини також літав до Ніцци провідати доньку, яка нещодавно вступила до місцевого університету.
Факт спільного перельоту визнав і депутат Єфімов.
За даними джерел УП у прикордонній службі, мер Краматорська повернувся в Україну 20 березня.