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Мер Краматорська забув, що літав у Ніццу, але після фотодоказів згадав – УП

Михайло Ткач, Альона Мазуренко Четвер, 1 червня 2023, 11:57
Мер Краматорська забув, що літав у Ніццу, але після фотодоказів згадав – УП

Міський голова прифронтового Краматорська Олександр Гончаренко у березні 2023 року відвідував Ніццу, де нібито навідав доньку. Спочатку мер заперечував, що прилітав на Лазурний берег.

Джерело: розслідування УП "Батальйон Монако 3"

Деталі: У березні за кордоном був народний депутат з депутатської групи "Відновлення України" Максим Єфімов та мер прифронтового Краматорська Олександр Гончаренко.

Єфімов та Гончаренко прилетіли в Ніццу чартерним літаком із польського Жешува. 

У кінці березня Гончаренко публікував спільні із Єфімовим фото зі Словаччини.

 
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Спочатку Гончаренко заперечував, що літав у Ніццу 17 березня 2023 року.

Однак після того як журналісти УП надіслали меру Краматорська зображення на якому він перебуває на території віп-терміналу аеропорта Кот Д Азур, він визнав що, поїхавши у відрядження до Словаччини також літав до Ніцци провідати доньку, яка нещодавно вступила до місцевого університету.

ВІДЕО ДНЯ
 
Єфімов і Гончаренко в аеропорту Ніцци
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Факт спільного перельоту визнав і депутат Єфімов.

За даними джерел УП у прикордонній службі, мер Краматорська повернувся в Україну 20 березня.

Теми: Краматорськвійна
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