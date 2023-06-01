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У Путіна побудують нове бомбосховище для чиновників: із операційними і спецз'язком

Альона Мазуренко Четвер, 1 червня 2023, 12:31
У Путіна побудують нове бомбосховище для чиновників: із операційними і спецз'язком
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

У Путіна побудують нове бомбосховище для чиновників: із операційними і спецз'язком

Управління справами президента РФ збирається побудувати нове бомбосховище на території Центральної клінічної лікарні в Москві, де лікуються високопоставлені російські чиновники.

Джерело: портал держзакупівель РФmeduza

Деталі: Інформація про це з'явилася на порталі держзакупівель РФ 26 травня, початкова вартість - 35 мільйонів рублів (майже пів мільйона доларів). 

У документації йдеться про будівництво "захисної споруди цивільної оборони" за адресою: вул. Маршала Тимошенка, буд.15, де розташована московська ЦКЛ, у якій лікуються високопоставлені російські чиновники і політики.

Передбачені закупівлею роботи планується завершити 20 грудня 2023 року.

У документах не вказано площу бомбосховища і його місткість, але з них можна дізнатися, що в "захисній споруді цивільної оборони" в ЦКЛ передбачено, наприклад, операційні, передопераційні та перев'язувальні.

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У проєкті договору також зазначено, що в бомбосховищі необхідно передбачити роботу систем спецзв'язку "для посадових осіб, які є об'єктами державної охорони", а також "оснастити приміщення відповідних посадових осіб технічними засобами захисту від витоку секретної інформації".

Теми: ПутінвійнаРосія
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