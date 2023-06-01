За держрзраду 12 років тюрми отримав уродженець Буковини, який служив Росії

На Волині за державну зраду до 12 років позбавлення волі засудили громадянина України, який служив Росії.

Джерело: пресслужби СБУ та Волинської прокуратури, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними УП йдеться про уродженця Чернівецької області Анатолія Жеребцова (1991 р.н.).

фото, надане уп джерелом

У 2009 році чоловік виїхав на постійне проживання до РФ і отримав там російський паспорт. У 2013 році його призвали на строкову військову службу до лав збройних сил РФ.



Згодом чоловік вирішив продовжити своє перебування у російському війську і в 2016 році підписав кількарічний контракт із ворожою армією. Там його призначили до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади (місто Волгоград).



Встановлено, що це військове з’єднання брало активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.



По закінченню контракту і після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник вирішив повернутися в Україну.



Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року на території Волинської області, куди він в’їхав, прикриваючись українським паспортом.



На підставі зібраних доказів суд визнав його винним у державній зраді та призначив 12 років тюрми.

