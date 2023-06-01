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Зеленський у Молдові назвав три кроки, як Європа може допомогти перемозі України

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 13:25
Зеленський у Молдові назвав три кроки, як Європа може допомогти перемозі України
Фото ОП

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті Європейської політичної спільноти заявив про існування відомого Європі плану, який дозволить Україні впоратися з російською агресією.

Про це повідомляє з Молдови кореспондент "Європейської правди".

Президент, який відкривав дискусію після виступи президентки Молдови Маї Санду, висловив впевненість, що його пояснення відомі партнерам. "Кожен з вас це знає", – заявив він, звертаючись до лідерів майже 50 держав, що зібралися у замку Мімі в селі Бульбоака.

За словами Зеленського, є три кроки і, по суті, напрямки допомоги.

"Перше – це повний захист від російського терору, передусім на землі, але також на небі", – пояснив він, закликавши Захід надавати Україні бойові літаки і системи ППО, які дозволять Україні отримати перевагу на полі бою.

По-друге, Зеленський закликав світ чітко визначатися з усіма проявами російської агресії, не лише в Україні, а також навів приклад російської  окупації у Молдові.

"Ми всі бачимо, звідки походить агресія, хто є агресором. Росія обрала шлях агресії... Але російський контингент перебуває у Придністров’ї вже понад 30 років. І як довго ще буде там лишатися? На це запитання треба дати відповідь", – пояснив він.

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Як третій елемент подолання агресії Зеленський назвав вступ України до НАТО та ЄС. "На саміті НАТО має бути чітка дорога до членства і мають бути схвалені гарантії безпеки, а восени – також мають розпочатися переговори в ЄС".

Зеленський також переконаний, що в довгостроковому періоді місце в ЄС отримають не тільки Молдова з Грузією, а і Білорусь.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові заявив, що на зустрічі розвиватиме "коаліцію винищувачів" і запропонує "коаліцію Patriot".

Про те, як у Молдові "зупинили" нормальну життєдіяльність країни заради саміту, дивіться у відеоблозі "ЄП" з місця події, а також читайте опис ЄвроПравди щодо очікувань від саміту.

Теми: ЗеленськийМолдоваЄвропадопомога Україні
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