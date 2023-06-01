РФ завдала ударів по Харкову: є влучання, з-під завалів дістали жінку

Російські військові вдень 1 червня завдали ударів по промисловому об'єкту в Індустріальному районі Харкова – з-під завалів врятували жінку.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, мер міста Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова: "Зафіксовано 2 влучання в Індустріальному районі міста Харків, усі профільні служби виїхали на місце".

Деталі: За словами Синєгубова, інформація про постраждалих поки не надходила.

Оновлено: Мер міста Ігор Терехов повідомив, що ударів завдали по промисловому обʼєкту. Є руйнування, без пожежі. З-під завалів врятували жінку. За попередньою інформацією, вона не постраждала.

Синєгубов уточнив, що жінці 63 роки. Вона не потребує госпіталізації.