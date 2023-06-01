Повітряні сили пояснили, чому Україна не може атакувати пункти дислокації "Іскандерів" у РФ

Київ не може завдавати ударів по пунктах дислокації оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", які знаходяться на території Росії, оскільки це порушило б узяті на себе Україною зобов’язання перед міжнародними партнерами.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Ми не атакуємо цілі на території Росії. Як каже керівництво держави, є стратегія – ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають".

Деталі: Водночас, за словами речника Повітряних сил, у разі пусків ракет із тимчасово окупованих територій, Україна застосовуватиме все наявне озброєння.

Ігнат при цьому зазначив, що Росія має дефіцит ракет "Іскандер", в іншому випадку їх кількість під час обстрілів була б значно більшою. "Є в них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували", – сказав речник.

Довідково: Ракетний комплекс "Іскандер" призначений для ураження бойовими частинами у звичайному спорядженні малорозмірних і площинних цілей у глибині оперативної території військ противника. Передбачається, що може бути засобом доправлення тактичної ядерної зброї.

Найімовірніші цілі: засоби вогневого ураження (ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню, далекобійна артилерія); засоби протиракетної і протиповітряної оборони; літаки та гвинтокрили на аеродромах; командні пункти та вузли зв'язку; найважливіші об'єкти цивільної інфраструктури.