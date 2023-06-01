Окупанти вдень обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранені

Російські військові вдень завдали ударів по містах та селах Херсонщини – загинув 70-річний чоловік, є щонайменше троє постраждалих.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пресслужба Новокаховської міської військової адміністрації

Пряма мова Прокудіна: "Російська авіація атакувала хлібозавод у Бериславі. По місту зафіксовано два "прильоти" керованих авіабомб. Через ворожий удар двоє чоловіків, 57 та 20 років, отримали легкі поранення.

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Армія РФ гатила по місту й з мінометів, через що постраждала місцева жителька. Їй на допомогу прямує карета "швидкої".

Деталі: Також Прокудін повідомив про обстріл села Козацьке Новокаховської громади.

За інформацією Новокаховської МВА, обстріл стався близько 11:00: окупанти скинули 4 КАБ, з них 3 – на Козацьке та 1 – на Нову Каховку. Є чисельні руйнування та постраждалі.

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Одна з бомб впала в районі загальноосвітньої школи №3 Новокаховської міськради. Зруйновано щонайменше 3 приватні будинки.

Як зазначили у Новокаховській МВА, внаслідок атаки загинув 70-річний чоловік, є постраждалі. Прокудін про жертви не повідомляє.

фОТО З telegram прокудіна