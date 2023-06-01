Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вдень обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранені

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 1 червня 2023, 15:10
Окупанти вдень обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранені
Фото Новокаховської МВА

Російські військові вдень завдали ударів по містах та селах Херсонщини – загинув 70-річний чоловік, є щонайменше троє постраждалих. 

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пресслужба  Новокаховської міської військової адміністрації 

Пряма мова Прокудіна: "Російська авіація атакувала хлібозавод у Бериславі. По місту зафіксовано два "прильоти" керованих авіабомб. Через ворожий удар двоє чоловіків, 57 та 20 років, отримали легкі поранення. 

Реклама:

Армія РФ гатила по місту й з мінометів, через що постраждала місцева жителька. Їй на допомогу прямує карета "швидкої".

Деталі: Також Прокудін повідомив про обстріл села Козацьке Новокаховської громади.

За інформацією Новокаховської МВА, обстріл стався близько 11:00: окупанти скинули 4 КАБ, з них 3 – на Козацьке та 1 – на Нову Каховку. Є чисельні руйнування та постраждалі.

ВІДЕО ДНЯ

Одна з бомб впала в районі загальноосвітньої школи №3 Новокаховської міськради. Зруйновано щонайменше 3 приватні будинки. 

Як зазначили у Новокаховській МВА, внаслідок атаки загинув 70-річний чоловік, є постраждалі. Прокудін про жертви не повідомляє.

 
фОТО З telegram прокудіна
 
 
 
ФОТО НОВОКАХОВСЬКОЇ МВА

Теми: Херсонська областьобстрілжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Примусова паспортизація: жителям Чаплинки окупанти погрожують конфіскацією нерухомості
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: