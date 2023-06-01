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Коаліції Patriot і винищувачів покладуть край ракетному терору РФ і прискорять мир – Зеленський

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 15:11
Коаліції Patriot і винищувачів покладуть край ракетному терору РФ і прискорять мир – Зеленський
Володимир Зеленський у Молдові. фото ОПУ

Завдяки допомозі партнерів у рамках коаліції Patriot і сучасних винищувачів буде покладено край російському ракетному терору, а також це дасть змогу наблизити мир.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства в Молдові, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що під час сьогоднішньої російської ракетної атаки на Київ загинуло троє осіб, у тому числі одна дитина.

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"Наразі є дві вирішальні складові: коаліція Patriot, яка покладе край російському шантажу балістичними ракетами, і коаліція сучасних винищувачів, які доведуть, що терор проти наших міст не має шансів", – зазначив Зеленський.

За його словами, швидкість формування цих коаліцій "буквально прискорює мир".

Нагадаємо, Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, що  відбувається "замку Мімі" у селі Бульбоака. Після прибуття він заявив, що на зустрічі розвиватиме "коаліцію винищувачів" і запропонує "коаліцію Patriot".

ВІДЕО ДНЯ

Про те, як у Молдові "зупинили" нормальну життєдіяльність країни заради самітудивіться у відеоблозі "ЄП" з місця події.

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