ФСБ заявила, що Apple допомагає США шпигувати в Росії

Федеральна служба безпеки РФ звинуватила компанію Apple у сприянні американському шпигунству в Росії.

Джерело: "Русская служба ВВС" з посиланням на ФСБ

Деталі: У ФСБ заявили, що "розкрили розвідувальну акцію американських спецслужб, проведену з використанням мобільних пристроїв фірми Apple".

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За твердженням спецслужби, російська розвідка виявила "аномалії, характерні тільки для користувачів мобільних телефонів Apple і зумовлені роботою раніше невідомого шкідливого програмного забезпечення (ШПЗ), що використовує передбачені виробником програмні вразливості".

Зараження, як стверджує ФСБ, зазнали кілька тисяч смартфонів.

Дослівно ФСБ: "Крім вітчизняних абонентів, виявлено факти зараження зарубіжних номерів і абонентів, які використовують sim-картки, зареєстровані на диппредставництва та посольства в Росії, включно з країнами блоку НАТО і пострадянського простору, а також Ізраїлем, САР і КНР".

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Більше деталей: На думку російської спецслужби, це має свідчити про тісну співпрацю Apple з Агентством національної безпеки США, а також про те, що декларована політика конфіденційності компанії не відповідає дійсності.

За інформацією "РИА Новости", спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що використання iPhone у службових цілях у Кремлі вважають неприйнятним. При цьому про випадки зараження смартфонів йому невідомо.

У Кремлі багато хто продовжує використовувати iPhone в особистих цілях – це приблизно 20-30% співробітників АП. Решта 70-80% є користувачами Android.

Що передувало: