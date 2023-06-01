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ФСБ заявила, що Apple допомагає США шпигувати в Росії

Євген КізіловЧетвер, 1 червня 2023, 15:48
ФСБ заявила, що Apple допомагає США шпигувати в Росії
Getty Images

Федеральна служба безпеки РФ звинуватила компанію Apple у сприянні американському шпигунству в Росії.

Джерело: "Русская служба ВВС" з посиланням на ФСБ

Деталі: У ФСБ заявили, що "розкрили розвідувальну акцію американських спецслужб, проведену з використанням мобільних пристроїв фірми Apple".

За твердженням спецслужби, російська розвідка виявила "аномалії, характерні тільки для користувачів мобільних телефонів Apple і зумовлені роботою раніше невідомого шкідливого програмного забезпечення (ШПЗ), що використовує передбачені виробником програмні вразливості".

Зараження, як стверджує ФСБ, зазнали кілька тисяч смартфонів.

Дослівно ФСБ: "Крім вітчизняних абонентів, виявлено факти зараження зарубіжних номерів і абонентів, які використовують sim-картки, зареєстровані на диппредставництва та посольства в Росії, включно з країнами блоку НАТО і пострадянського простору, а також Ізраїлем, САР і КНР".

Більше деталей: На думку російської спецслужби, це має свідчити про тісну співпрацю Apple з Агентством національної безпеки США, а також про те, що декларована політика конфіденційності компанії не відповідає дійсності.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією "РИА Новости", спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що використання iPhone у службових цілях у Кремлі вважають неприйнятним. При цьому про випадки зараження смартфонів йому невідомо.

У Кремлі багато хто продовжує використовувати iPhone в особистих цілях – це приблизно 20-30% співробітників АП. Решта 70-80% є користувачами Android.

Що передувало:

  • Російські чиновники давно сумніваються в безпеці американських технологій. Путін неодноразово заявляв, що у нього немає смартфона, хоча Кремль стверджує, що час від часу він користується інтернетом.
  • Раніше цього року, як повідомляли ЗМІ, Кремль зажадав від чиновників, які беруть участь у підготовці до президентських виборів 2024 року, припинити користуватися айфонами через побоювання, що пристрої вразливі для західних спецслужб.
  • За даними мас-медіа, на організованому Кремлем семінарі для чиновників, які займаються внутрішньою політикою, перший заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко доручив чиновникам змінити телефони до 1 квітня.

Теми: AppleФСБшпигунствоРосія
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