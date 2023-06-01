Білоруси потренувалися збивати дрони холостими патронами, але не показали, чи вдалося

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що білоруські військові тренуються збивати дрони холостими патронами і поширила відео від білоруського Міноборони.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Деталі: Так, Міноборони Білорусі поділилося відео, як під час навчання Збройних сил Білорусі з органами військового управління та військовими частинами техзабезпечення "на базі 43-го арсеналу ракет і боєприпасів було відпрацьовано питання придушення і знищення БПЛА".

Для придушення безпілотника використовували 23-мм зенітну установку ЗУ-23-2 і автомат Калашникова.

Моніторингова група повідомляє, що на відео білоруський військовий веде вогонь по БПЛА з автомата Калашникова, оснащеного насадкою (втулкою) для холостої стрільби.

Згідно з правилами стрільби з автомата АК-74 категорично заборонено стрільбу з автомата бойовими патронами з нагвинченою на ствол втулкою для холостої стрільби.

У "Гаюн" вважають, що в магазині у військовослужбовця не могло бути бойових патронів.

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В Міноборони Білорусі не уточнили, яким чином може бути "пригнічений і знищений БПЛА" вогнем з автомата холостими патронами.

Дослівно: "Беручи до уваги поведінку двох відеооператорів (перший зняв прикріплене відео, а другого можна помітити на задньому плані), можна констатувати, що проводили не тренування зі знищення БПЛА, а зйомку чергової показухи.

Очевидно, МО РБ поки що не планує вчитися реально (а не на камеру) боротися з дронамі, і буде переймати "успішний" досвід прикордонників РБ".