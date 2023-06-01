Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білоруси потренувалися збивати дрони холостими патронами, але не показали, чи вдалося

Альона Мазуренко Четвер, 1 червня 2023, 16:10
Білоруси потренувалися збивати дрони холостими патронами, але не показали, чи вдалося
скриншот

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що білоруські військові тренуються збивати дрони холостими патронами і поширила відео від білоруського Міноборони.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Деталі: Так, Міноборони Білорусі поділилося відео, як під час навчання Збройних сил Білорусі з органами військового управління та військовими частинами техзабезпечення "на базі 43-го арсеналу ракет і боєприпасів було відпрацьовано питання придушення і знищення БПЛА".

Для придушення безпілотника використовували 23-мм зенітну установку ЗУ-23-2 і автомат Калашникова.

Моніторингова група повідомляє, що на відео білоруський військовий веде вогонь по БПЛА з автомата Калашникова, оснащеного насадкою (втулкою) для холостої стрільби.

Згідно з правилами стрільби з автомата АК-74 категорично заборонено стрільбу з автомата бойовими патронами з нагвинченою на ствол втулкою для холостої стрільби.

У "Гаюн" вважають, що в магазині у військовослужбовця не могло бути бойових патронів.

ВІДЕО ДНЯ

В Міноборони Білорусі не уточнили, яким чином може бути "пригнічений і знищений БПЛА" вогнем з автомата холостими патронами.

Дослівно: "Беручи до уваги поведінку двох відеооператорів (перший зняв прикріплене відео, а другого можна помітити на задньому плані), можна констатувати, що проводили не тренування зі знищення БПЛА, а зйомку чергової показухи.

Очевидно, МО РБ поки що не планує вчитися реально (а не на камеру) боротися з дронамі, і буде переймати "успішний" досвід прикордонників РБ".

Теми: Білорусьбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
Білорусь
Через Білорусь переміщували українських дітей та військовополонених – Лубінець
На кордоні з РБ увімкнули "бульбоІПСО" про спільний борщ. ДПСУ відповіла: Щі їжте самі!
Лукашенко змінив головного прикордонника РБ. В ДПСУ жартують: після українського тролінгу
Останні новини
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
23:48
Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
23:24
Головний радник Ердогана очолив розвідку Туреччини
Усі новини...
Реклама: