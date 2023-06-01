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Кличко закликав киян долучитися до перевірок укриттів

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 червня 2023, 16:25
Кличко закликав киян долучитися до перевірок укриттів
Фото: Факти ICTV

Міська влада столиці вирішила залучити громадськість до перевірки доступу до укриттів та скличе Раду оборони міста.

Джерело: очільник міста Віталій Кличко, голова КМВА Сергій Попко в Telegram

Пряма мова: "Півтора місяці тому Департаментом муніципальної безпеки КМДА був укладений Меморандум про співпрацю щодо контролю за роботою укриттів з групою громадського моніторингу "Озон". Група збирає і надає департаменту адреси укриттів, на які скаржаться мешканці. Вже провели низку спільних інспекцій.

Місто закликає долучатися до цієї ініціативи всіх небайдужих киян в якості громадських уповноважених із таких перевірок".

Деталі: Щоб долучитися, потрібно звертатися на офіційну електронну пошту Департаменту муніципальної безпеки – security@kyivcity.gov.ua.

Крім цього, за словами Попка, влада ініціює скликання у п’ятницю 2 червня Ради оборони міста. За участі керівників фракцій Київради та представників громадськості.

Головна тема зібрання – обговорення стану та використання споруд цивільного захисту в місті Києві.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Водночас пізніше в КМВА повідомили, що засідання Ради оборони Києва переноситься на невизначений термін. Про дату і час засідання обіцяють повідомити заздалегідь.

Теми: Київ
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