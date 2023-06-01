Пентагон закупить для України установки Gepard на понад $118 млн

Американська компанія Global Military Products отримала від Міноборони США контракт на понад 118 млн доларів на купівлю та постачання зенітних самохідних установок Gepard для України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Пентагону.

"Компанія Global Military Products Inc, Тампа, штат Флорида, отримала контракт на суму 118 375 740 доларів США з твердою фіксованою ціною на закупівлю і поставку 35-мм зенітно-ракетних комплексів Gepard", – йдеться у повідомленні.

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Роботи будуть виконуватись в Аммані (Йорданія) з орієнтовною датою завершення 30 травня 2024 року.

У Пентагоні нагадали, що на момент укладення контракту було виділено 118 375 740 доларів США за програмою військових продажів за кордон (Ініціатива з надання допомоги Україні в галузі безпеки) на 2010 фінансовий рік.

Нагадаємо, Сполучені Штати в середу оголосили про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.

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Новий пакет військової допомоги США містить додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерію, протитанкові засоби та боєприпаси, зокрема для стрілецької зброї.

Зокрема йдеться про додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, ракети AIM-7 для протиповітряної оборони, системи протиповітряної оборони Avenger, зенітні комплекси Stinger, високоточні авіаційні боєприпаси, авіаційні ракети Zuni та боєприпаси для безпілотних авіаційних систем.