Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В навчальному підрозділі ДСНС стався вибух: загинули 2 курсанти

Євген КізіловЧетвер, 1 червня 2023, 16:44
В навчальному підрозділі ДСНС стався вибух: загинули 2 курсанти
фото дснс

У Харківській області в одному з навчальних підрозділів ДСНС вибухнув невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого загинули 2 третьокурсники Університету цивільного захисту, ще один дістав поранення.

Джерело: прес-секретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, чиї слова передає Інтерфакс-Україна

Деталі: Повідомляється, що вибух стався 31 травня близько 14:30.

Реклама:

Пряма мова: "Унаслідок вибуху поранення дістав 20-річний курсант, він отримав незначні травми, його життю нічого не загрожує. Два курсанти 21 і 22 років померли від отриманих травм у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні".

Більше деталей: За словами Чубенка, усі троє навчалися на третьому курсі університету.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією п. 1 ч. 2 ст. 115 (загибель двох осіб) Кримінального кодексу України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДСНСвибухХарківська областьжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
ДСНС
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Кабмін звільнив голову ДСНС після внутрішньої перевірки
Українські рятувальники почали роботи у Словенії, що постраждала від повеней
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: