В навчальному підрозділі ДСНС стався вибух: загинули 2 курсанти

У Харківській області в одному з навчальних підрозділів ДСНС вибухнув невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого загинули 2 третьокурсники Університету цивільного захисту, ще один дістав поранення.

Джерело: прес-секретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, чиї слова передає Інтерфакс-Україна

Деталі: Повідомляється, що вибух стався 31 травня близько 14:30.

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Пряма мова: "Унаслідок вибуху поранення дістав 20-річний курсант, він отримав незначні травми, його життю нічого не загрожує. Два курсанти 21 і 22 років померли від отриманих травм у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні".

Більше деталей: За словами Чубенка, усі троє навчалися на третьому курсі університету.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією п. 1 ч. 2 ст. 115 (загибель двох осіб) Кримінального кодексу України.