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На Бєлгород упав і вибухнув дрон - губернатор

Євген КізіловЧетвер, 1 червня 2023, 18:50
На Бєлгород упав і вибухнув дрон - губернатор
ілюстративне фото, джерело: росзмі

У російському Бєлгороді, за попередніми даними, на дорогу впав і вибухнув безпілотник.

Джерело: бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі

Деталі: Гладков стверджує, що внаслідок падіння є двоє постраждалих і пошкоджений автомобіль.

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Він опублікував фотографії, на яких нічого толком не зрозуміло.

 

Губернатор каже, що на місці зараз працюють оперативні служби та слідча група.

Водночас телеграм-канал Baza пише, що є падіння ще одного БПЛА в місті.

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У Telegram опублікували відео чорного диму, що піднімається над містом.

Оновлено: Пізніше Гладков написав, що над Бєлгородом спрацювала ППО, і тепер оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі.

Теми: Росіявибухбезпілотники
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