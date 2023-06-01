На Бєлгород упав і вибухнув дрон - губернатор
Четвер, 1 червня 2023, 18:50
У російському Бєлгороді, за попередніми даними, на дорогу впав і вибухнув безпілотник.
Джерело: бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі
Деталі: Гладков стверджує, що внаслідок падіння є двоє постраждалих і пошкоджений автомобіль.
Він опублікував фотографії, на яких нічого толком не зрозуміло.
Губернатор каже, що на місці зараз працюють оперативні служби та слідча група.
Водночас телеграм-канал Baza пише, що є падіння ще одного БПЛА в місті.
У Telegram опублікували відео чорного диму, що піднімається над містом.
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Оновлено: Пізніше Гладков написав, що над Бєлгородом спрацювала ППО, і тепер оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі.